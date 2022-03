La Comunitat Valenciana reforçarà la formació en diversitat sexual per a metges i policies locals

El Govern valencià intensificarà la formació al personal sanitari i a les plantilles de policies locals en matèria de diversitat sexual per a previndre la discriminació. Després de l’aprovació de la llei trans i la llei d’igualtat LGTBI la legislatura passada, l’executiu autonòmic centra la seua estratègia LGTBI per als pròxims cinc anys en la formació i la sensibilització d’agents socials per a previndre els delictes d’odi.

L’estratègia, presentada dilluns per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, divideix les accions en tres eixos: el reconeixement dels drets i la sensibilització sobre la diversitat, l’atenció a l’LGTBIfòbia i el reconeixement de la memòria del col·lectiu. El pla s’estructura amb 10 objectius i 75 mesures, i serà aprovat pel Consell Valencià LGTBI després de la seua elaboració a través d’un procés participatiu amb més de 30 entitats del sector.

En la línia del reconeixement efectiu de drets, el document determina una sèrie d’actuacions per a la inserció social i laboral focalitzades en l’ocupació, amb perspectiva interseccional –que reconega les diferents discriminacions–. Així doncs, preveu la incorporació de les persones trans en les convocatòries d’ajudes a la contractació, un protocol de coordinació dels serveis d’atenció a persones migrants i refugiades LGTBI; o l’atenció a la diversitat en centres, serveis i programes socials dirigits a persones majors. El document centra part de l’atenció sanitària en l’accés a la reproducció assistida en igualtat de condicions en el sistema públic i s’incorporarà a l’atenció persones amb variacions intersexuals en les unitats d’atenció a la identitat de gènere.

Pel que fa al reconeixement de les institucions, la conselleria centrarà l’acció en campanyes per a visibilitzar la diversitat sexual, familiar i de gènere, i es continuarà reforçant els ajuntaments per a la posada en marxa de plans locals d’igualtat LGTBI a través del contracte programa. En els dos últims anys, ha assenyalat la vicepresidenta, s’ha destinat un milió d’euros per a aquesta finalitat i hi ha previst un altre milió en els pròxims dos anys.

Atencions per LGTBifòbia

El tercer eix de la proposta passa per la sensibilització com a eina de prevenció per a delictes d’odi. En aquest sentit, es reforçarà la formació al personal sanitari, al personal educatiu i als policies locals, amb continguts específics sobre discriminació i diversitat en les oposicions. En l’àmbit educatiu s’oferirà formació al professorat sobre diversitat LGTBI i inclusió de la variable de l’LGTBIfòbia en el registre d’incidències d’assentament escolar, i s’aprovaran protocols d’atenció a la identitat de gènere en les universitats valencianes.

La vicepresidenta ha alertat sobre les 527 atencions per LGTBIfòbia que es van fer en les oficines Orienta des del 2019 fins l’any passat, o l’alt percentatge, un 38%, dels incidents relacionats amb agressions o situacions de perill que, segons les dades del 112, pateixen les persones trans. Aquest percentatge creix fins al 63% en els casos d’incidents sanitaris, la majoria intents de suïcidi, sobretot en persones del col·lectiu LGTBI menors de 25 anys.