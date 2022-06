La Comunitat Valenciana és la segona autonomia en què augmenten més els desnonaments en l’últim trimestre

La Comunitat Valenciana és la segona autonomia de l’Estat en què més creixen els desnonaments per impagament de la hipoteca, només per darrere de Catalunya. En el primer trimestre del 2022, últim període en què s’han comptabilitzat les dades, s’ha registrat un augment del 53% d’aquestes actuacions judicials, que han passat de 468 a 741.

El Consell General del Poder Judicial destaca un augment del 20% de les execucions forçoses, sumant casos de llançament de lloguer i d’habitatge hipotecat en el seu informe sobre efectes de la crisi en els òrgans judicials. El còmput global passa de 1.553 en l’últim trimestre del 2021 a 1.863 en el primer del 2022, dels quals un 39,7% estan vinculats a l’impagament d’hipoteques. L’informe, que es publica amb caràcter trimestral, té com a objectiu mostrar el volum dels procediments i les execucions afectats més directament per les fluctuacions de l’activitat econòmica, com ara desnonaments, concursos de creditors o demandes per acomiadament.

L’informe apunta que “malgrat el fort increment experimentat pels llançaments que deriven dels processos d’execució hipotecària” en l’últim trimestre, en termes interanuals s’han reduït un 16%. En el primer trimestre de l’any passat se’n van produir 1.253, mentre que en el primer trimestre del 2022 en van ser 1.042. En qualsevol cas, destaca l’òrgan judicial, la Comunitat Valenciana ocupa el primer lloc del país en nombre d’execucions hipotecàries ingressades amb relació al nombre d’habitants, amb una taxa de 20,5, per davant de Múrcia, amb una taxa de 19, i Andalusia, amb un 16,5.

L’organisme judicial també reflecteix un descens en els procediments judicials –judicis verbals possessoris– per ocupació il·legal d’habitatges. El 2022, els jutjats de la Comunitat Valenciana han celebrat 91 procediments d’aquest tipus, un 5,2% menys que l’any anterior, i n’han resolt la mateixa quantitat. La xifra fa referència a processos en què el titular de l’habitatge ocupat és una persona física, una entitat sense ànim de lucre o una entitat pública propietària d’un habitatge social.

La Comunitat Valenciana compta amb diversos recursos públics per a mitjançar abans que es produïsca un desnonament. La Generalitat Valenciana va habilitar l’any passat una Unitat antidesnonaments com a servei de la Conselleria d’Habitatge, que fins al març va atendre 1.600 casos i va paralitzar prop de 150 desnonaments. A la ciutat de València, l’Ajuntament va habilitar al final de l’any passat una Oficina pel Dret a l’Habitatge, que al gener, segons dades del consistori, ha frenat 41 desnonaments.