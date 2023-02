El Consell aprova el decret llei contra l’assetjament immobiliari i el registre de grans propietaris d’habitatge

El Govern valencià aprova divendres una de les seues normes estrela en matèria d’habitatge: el decret llei contra l’assetjament immobiliari i de registre de grans tenidors. La norma, que emana del departament que dirigeix Héctor Illueca, complementa el desplegament legislatiu del Govern del Botànic en matèria d’habitatge i posa el focus en l’emergència residencial per als casos més extrems.

El decret llei impulsat per Unides Podem preveu una definició de l’assetjament i els abusos immobiliaris, amb sancions que van des de 350.000 fins a un milió d’euros en els casos més greus. Una altra de les novetats és la creació d’un cos d’inspectors per a detectar aquests abusos i vigilar el compliment de la norma, també referent al règim de preus i les comunicacions que es facen entre agents immobiliaris, i dotar de rang legal la unitat de mediació en casos de desnonaments.

La norma, que ja feia mesos que es treballava, estava encallada per un desacord amb el PSPV sobre la cessió forçosa d’habitatges deshabitats de grans propietaris. Fonts negociadores asseguren que s’ha desencallat aquest assumpte, sense acabar de detallar quina és la redacció final.

Perquè s’active aquesta possibilitat de la norma, han de donar-se una sèrie de condicionants: que l’habitatge siga d’un propietari que tinga més de 10 immobles, que estiga més d’un any deshabitat sense justificació (dins del registre autonòmic), que el propietari no s’haja acollit a cap de les mesures per a posar en circulació l’habitatge i que hi haja una necessitat residencial i una vulnerabilitat constatada. Ha d’haver-hi condicions socials que justifiquen aquesta cessió, com que estiga en una zona tensionada (també segons un índex de preus) i el destinatari estiga inscrit en el registre de demandants d’habitatge. La cessió es preveu per a un període màxim de 7 anys i la Generalitat compensarà una part del preu, assumint a més l’obligació de mantindre l’habitatge en condicions per a tornar al mercat.

Amb el decret, Habitatge col·laborarà amb el registre de la propietat per detectar els habitatges buits de grans tenidors i acabarà de teixir la seua xarxa legislativa, connectant la resta dels decrets entre si. D’aquesta manera, la Generalitat pot tindre una visió de quants habitatges buits i deshabitats hi ha a la Comunitat Valenciana, a qui pertanyen i connectar-los amb la demanda residencial, tant la que hi ha registrada com en els casos de vulnerabilitat extrema i situacions sobrevingudes. Era un pas necessari per a coordinar la resta dels registres, tant el de persones que volen accedir a un habitatge com el d’habitatges desocupats, atés que obliga els grans propietaris a facilitar un contacte. El vicepresident segon del Consell, Héctor Illueca, es mostra “satisfet” amb el resultat de la negociació i la “voluntat política” per a impulsar aquesta norma.