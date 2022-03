La consellera valenciana de Transició Ecològica porta a Brussel·les la demanda de les autonomies de més protagonisme contra el canvi climàtic

Les comunitats autònomes espanyoles volen tindre més protagonisme en la lluita contra el canvi climàtic a Europa. La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica del Govern valencià, Mireia Mollà, exerceix dijous com a representant de les comunitats autònomes en el Consell Europeu sobre medi ambient, on en les trobades prèvies ha reclamat més pes de les regions europees en l’adaptació i la resiliència al canvi climàtic i en la posada en marxa de mesures per a combatre’l.

La Comissió Europea ha posat en marxa la Missió d’Adaptació al Canvi Climàtic, una iniciativa per a fomentar que les regions i les comunitats puguen afrontar les seues vulnerabilitats climàtiques específiques amb solucions a mida, i pretén fer costat a les 150 regions més implicades. En la jornada prèvia, la titular de Transició Ecològica va reclamar als representants europeus que extremen la vigilància sobre les ajudes i els canvis en normatives que estan tramitant-se, per evitar alteracions imprevistes. La consellera valenciana acudeix al Consell Europeu de Ministres de Medi Ambient juntament amb la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per traslladar alguns acords adoptats per les comunitats en matèria de bateries, la regulació de les quals es debat dijous.

Mollà recorda que la presidència francesa de la Unió Europea ha decidit donar un impuls fort a les reglamentacions mediambientals i manté una mitjana de sis reunions setmanals en temes com ara residus, desforestació, emissions de vehicles o la creació d’un Fons Social per al Clima que considera “estratègiques” per a la Comunitat Valenciana.

La presidència francesa de la Unió Europea aquest semestre ve marcada per la pressió per a accelerar les regulacions mediambientals i posar fre a l’efecte del canvi climàtic, unes polítiques en línia amb la idea del president francés, Emmanuel Macron, de fomentar una sobirania europea, també en la qüestió energètica. La Comissió Europea treballa en una reforma del reglament sobre bateries, un mandat comunitari impulsat el 2019 i que resulta clau en els fons de recuperació Next Generation.

Espanya compta a més amb diversos projectes que opten a aquests fons vinculats a la producció de cotxes elèctrics o bateries de liti per a emmagatzemar energies renovables. Des de la crisi generada per la pandèmia, Brussel·les aborda mecanismes comunitaris d’extracció sostenible de matèries primeres i impulsa els estats membres a publicar una sèrie de principis que regulen l’acció industrial quant a matèries primeres, amb l’objectiu de reduir la dependència energètica del continent i augmentar l’ocupació qualificada.