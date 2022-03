El Defensor del Poble veu “una proposta positiva” el psiquiàtric penitenciari de Setaigües que el parlament valencià rebutja

El concepte d’hospital psiquiàtric que Espanya va començar a abolir amb la llei sanitària del 1986 torna a rescatar-se davant la falta de recursos públics. La construcció d’un centre psiquiàtric penitenciari en el municipi valencià de Setaigües espanta les Corts Valencianes, l’executiu autonòmic i les entitats que treballen amb població privada de llibertat i malalties mentals, però no les institucions estatals. El Defensor del Poble avala la construcció del centre, amb capacitat per a 500 persones privades de llibertat amb trastorns mentals greus i uns 70.000 metres quadrats de superfície, en un informe en què alerta de l’escassa atenció que rep la població penitenciària.

L’organisme que dirigeix Ángel Gabilondo considera en el seu informe anual del 2021 una “proposta positiva” el projecte del Ministeri de l’Interior, elaborat des de la Societat d’Infraestructures i Equipaments Penitenciaris i de la Seguretat de l’Estat (Siepse), encara que adverteix que “l’Administració haurà d’analitzar en profunditat les mancances i les deficiències que tenen els models psiquiàtrics de què ja disposem, per proposar millores que permeten la creació d’un projecte que atenga de manera integral les necessitats de les persones amb malaltia mental i que aconseguisca una millor assistència integral”.

L’informe considera el projecte, que ha sigut formalment rebutjat en el parlament valencià amb una resolució en contra, “està concebut com un lloc que facilitaria la convivència de persones amb malalties mentals, pel fet de crear una divisió modular que permetria el seu tractament diferenciat en funció del seu perfil. Igualment, es promouria la proximitat i la vinculació dels interns amb les seues famílies, facilitant pavellons destinats al seu allotjament dins del mateix recinte i llocs comuns que permeten recrear la vida en llibertat”.

En el mateix document en què aplaudeix la proposta, el Defensor del Poble posa de manifest la falta d’atenció a la població reclusa en general i a la que pateix trastorns mentals o patologia dual en particular. A Espanya només hi ha dos centres per a persones privades de llibertat amb trastorns mentals: el centre de Fontcalent (Alacant), amb prop de 300 persones, i Sevilla, amb 150 places per a persones amb patologies i condemnes diverses. Els centres no són tècnicamentuna presó, atés que el Codi penal espanyol estableix la inimputabilitat de les persones que “al temps de cometre la infracció penal, a causa de qualsevol anomalia o alteració psíquica, no puga comprendre la il·licitud del fet o actuar d’acord amb aquesta comprensió”, però preveu l’internament com a mesura de protecció per a’ individu mateix, sense que tinga, teòricament, tractament de reu. Per a les presons a l’ús, la normativa de sanitat penitenciària estableix l’assistència mèdica i els mòduls amb un Programa d’Atenció Integral a Malalts Mentals (Paiem), en què hi ha una falta apressant de personal especialitzat.

L’informe anual reconeix que les malalties mentals “dificulten en gran manera el procés d’adaptació a un món hostil com és la presó, així com l’evolució en el nivell personal i social” dels presos. La principal dificultat, assenyala, és l’absència d’un diagnòstic per a la població penitenciària comuna, “que dona lloc al fet que [les persones presoneres] siguen considerades com a simples inadaptats, pel fet de ser protagonistes de diversos incidents regimentals”. La falta de recursos fa que les persones que no poden ser destinades a un dels centres específics “es vegen abocades a ocupar centres no especialitzats en el tractament de les seues patologies”, amb les conseqüències per a cada individu que comporta. Així doncs, indica, “aquesta institució advoca per la creació d’alternatives arquitectòniques i regimentals que servisquen per a atendre adequadament les exigències derivades del tractament individualitzat de les persones amb malaltia mental” i insta l’Administració penitenciària a “buscar alternatives a l’aplicació de la potestat sancionadora sobre aquestes persones, tractant de trobar mesures que es consideren menys oneroses i que donen una vertadera resposta a la seua situació”.

Les presons valencianes no compten amb cap psiquiatre, segons l’informe de l’Observatori de Drets Humans, Salut Mental i Presó, un document elaborat per juristes, treballadors socials i psicòlegs que treballen en l’àmbit penitenciari, que denuncia que en el centre de Fontcalent la irrupció de la pandèmia va deixar la població reclusa sense assistència psiquiàtrica.

Augment de suïcidis en les presons espanyoles

L’informe d’actuació del 2021 mostra la preocupació de l’organisme per “l’augment exponencial dels casos”, que ha passat de 43 morts el 2019 a 51 el 2020. “Aquest increment notable exigeix tractar el tema amb una atenció especial”, indica el text de Gabilondo. El Defensor del Poble subratlla que la població penitenciària concentra molts dels factors de risc que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) relaciona directament amb el suïcidi: la ruptura de les relacions personals i l’aïllament social, el desarrelament i la desvinculació familiar i laboral, els problemes juridicopenals, el nivell socioeconòmic mitjà-baix o baix, el patiment de malalties o trastorns mentals o l’abús de substàncies estupefaents i psicoactives. Precisament, allò que les organitzacions i els professionals contraris al projecte de Setaigües manifesten que implica el model.