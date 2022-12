La demolició de l’antic hospital La Fe i l’obertura del centre de salut coincidiran a la primavera

Les obres de demolició de l’antic hospital La Fe, al barri valencià de Campanar, arrancaran a la primavera i es faran en una sola fase. L’enderrocament de l’espai hospitalari donarà pas a la construcció d’un complex sanitari avantguardista, que comptarà amb atenció especialitzada, emergències, salut mental, radiologia i un nou centre de salut per al barri.

El centre de salut de Campanar II, que donarà servei a 25.000 habitants, estarà a punt per a funcionar l’abril vinent, segons ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una visita a les obres. L’espai, amb més de 5.000 metres quadrats, disposarà d’un punt d’atenció continuada, 6 consultes d’urgències i sala de raigs X, 34 consultes de medicina de família i 6 consultes pediàtriques, a més d’una unitat d’odontologia preventiva, sala d’extraccions, tractaments i cures. Oferirà també els serveis de cirurgia menor ambulatòria i disposarà d’una àrea maternal, una àrea de rehabilitació, àrea de salut sexual i reproductiva, àrea de salut mental i una àrea de detecció precoç de càncer de mama.

Al costat del centre de salut es projecta un centre d’especialitats, que donarà servei a 250.000 habitants i reduirà els desplaçaments a l’hospital La Fe, al barri de Malilla, a l’altra punta de la ciutat. Previst per a iniciar els serveis en acabar l’any, disposarà d’àrea de cirurgia major ambulatòria amb 4 quiròfans, 55 consultes de 19 especialitats, amb 11 sales d’exploracions funcionals i gabinet d’endoscòpies. Així mateix, comptarà amb àrea de diagnòstic, àrea d’extraccions i laboratori, així com una àrea administrativa i de direcció.

Els centres de salut, amb una inversió de 25 milions d’euros, formaran part d’un espai sanitari més ampli, que anirà construint-se per fases sobre els solars del vell hospital. El complex, que porta el nom de l’exministre de Sanitat Ernest Lluch, impulsor de la reforma del sistema de salut pública amb el primer govern del PSOE, pretén convertir-se en un espai sanitari d’avantguarda i alleujar la congestió en atenció primària i hospitalària. L’Espai Ernest Lluch comptarà amb altres centres d’atenció com un hospital de crònics i llarga estada, un centre de rehabilitació integral ambulatori, un centre d’estudis en salut i gènere, una escola de salut i una casa del pacient. Al mateix temps, disposarà d’instal·lacions destinades a l’atenció a la salut mental, en concret quatre hospitals de dia per a l’atenció de trastorns mentals i un centre de trobada per a pacients de salut mental.

El Consell ja ha licitat la demolició del vell hospital, que una vegada culmine, amb un termini d’execució de 12 mesos, donarà pas a les obres de construcció del complex sanitari. Després de l’enderrocament, licitat per 17 milions d’euros, es procedirà a la construcció de les infraestructures pendents que formaran part d’aquest complex sanitari i pararan atenció sanitària i sociosanitària a la població dels barris de Campanar, les Tendetes i el Calvari, així com a tota l’àrea metropolitana de València.