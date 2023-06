Els partits del Botànic, sobre l’entrada de Vox en el Govern Valencià: “Les línies roges del PP duren 24 hores”

Partits que han format part dels últims dos governs del Botànic, com el PSPV, Compromís o EUPV, han rebutjat el preacord anunciat dimarts entre el PP i Vox per a formar el nou Consell després de les eleccions del 28M i han alertat que suposarà una “reculada en drets i llibertats” per als valencians.

“Les línies roges del PP duren 24 hores”, ha assenyalat en un comunicat el dirigent socialista Miguel Soler, en al·lusió a les paraules de dilluns del portaveu del comité de campanya del PP, Borja Sémper, que va avisar des de Génova que la condemna per maltractament del candidat de Vox a la Comunitat Valenciana era una “línia roja” per al Partit Popular.

Flores va ser condemnat el 2002 per violència psicològica a la seua exdona, encara que des de Vox defensaven que els seus comptes amb la justícia ja estaven saldats. Finalment, no formarà part del nou govern de la Generalitat, ja que l’executiva estatal de Vox ha decidit que siga el seu cap de llista al Congrés per València en les pròximes eleccions del 23J.

Després de l’anunci del preacord de govern PP-Vox, per al qual les dues parts continuaran reunint-se els pròxims dies, el PSPV denuncia que “hem assistit a un teatret l’última funció del qual és la pitjor notícia per als valencians: un govern de reculada que fa olor de naftalina”.

“Han condemnat els valencians a quatre anys de reculada”, lamenten els socialistes, a més d’acusar el PP de “rendir homenatge a l’extrema dreta i obrir-li les institucions de la Comunitat Valenciana”, una cosa per la qual “serà recordat Carlos Mazón”.

A més, adverteixen que “tota la ronda de contactes ja es va fer abans de les eleccions”, que Flores “passa a ser d’un problema per a Mazón a ser-ho per a Feijóo” i que el futur Consell “comença enganyant els valencians” i “ve a liquidar tots els avanços aconseguits en aquests anys de govern de Ximo Puig”.

El “pacte del Varón Dandy”

Diversos càrrecs del PSPV han coincidit a denunciar en Twitter “la foto de la vergonya”, la de la reunió de dimarts que han compartit els populars Carlos Mazón, Miguel Barrachina i Juan Francisco Pérez Llorca i, per Vox, Carlos Flores, Ignacio Gil Lázaro i el torero Vicente Barrera. La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, ha recalcat: “Ni una dona en la taula. Res més a dir”.

“L’alternativa al Botànic és el Pacte del Varón Dandy”, ha il·lustrat el socialista David Calvo, per assenyalar que “sembla aquell acudit d’un anglés, un francés i un espanyol, però, tristament, transformat en un maltractador (Carlos Flores condemnat per violència masclista), un torero (Vicente Barrera) i un giracasaques (Gil Lázaro, exdiputat del PP)”.

Des de Compromís, a través del seu compte oficial en Twitter, animen a “plantar cara al govern de la vergonya” i animen a afiliar-se a la coalició: “Et necessitem”.

“Ni un pas arrere”

“Un dia molt trist per a la democràcia valenciana. El PP i Vox han anunciat un govern que ataca les dones, els serveis públics, la nostra llengua i cultura, les persones LGTBI i el medi ambient. Treballarem sense descans per fer la millor oposició contra el pitjor govern”, ha manifestat el candidat de Compromís en el 28M, Joan Baldoví.

Després de denunciar que el PP pacte “amb un partit que nega la violència masclista liderat per un condemnat per violència masclista”, Baldoví ha emfatitzat: “No permetrem ni un pas arrere en drets i llibertats”.

En la mateixa línia, l’alcalde de València en funcions, Joan Ribó, ha lamentat en la mateixa xarxa social que PP i Vox “només han necessitat una reunió de poc més d’una hora per a repartir-se els càrrecs d’un govern”. “Cap dona en la taula, però sí un condemnat per maltractaments. Tota una declaració d’intencions del que representen”, ha advertit.

Esquerra Unida, per part seua, ha compartit un tuit en què condemna “amb fermesa l’entrada de la ultradreta en el govern valencià” i promet estar “davant, defensant les conquestes dels últims anys i els interessos dels treballadors”.