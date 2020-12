Els socialistes impulsen des de les Corts Valencianes una política d’ous frescos

El menjar no és només menjar, ni els animals un producte. D’aquesta concepció parteixen algunes propostes del Grup Parlamentari Socialista en les Corts Valencianes en matèria de benestar animal, sostenibilitat alimentària i consum ètic. L’última és una iniciativa sobre la compra i el consum d’ous frescos de gallina en els menjadors que depenen de l’Administració pública.

El PSPV creu que “entendre el menjar únicament com un producte no és compatible amb un enfocament sostenible, ja que les implicacions dels elements que conformen el sistema alimentari excedeixen les limitacions conceptuals del mercat econòmic”. Així doncs, exposen, la sostenibilitat “s’entén com un conjunt de factors entre els quals està la nutrició, el desenvolupament rural ètic, les necessitats de productors, distribuïdors i consumidors, la cultura i el benestar animal”. I una de les potes d’aquest benestar implica no donar suport a les explotacions ramaderes que mantenen els animals tancats.

Segons indiquen els socialistes en la seua proposició no de llei, signada pel diputat David Calvo, científics i experts en benestar animal coincideixen que el confinament redueix el benestar d’aquesta i la Comissió Europea insta els organismes a eliminar el sofriment innecessari dels animals destinats a consum humà, com és el que es dona en un sistema de gàbies. Per això, el grup socialista planteja que l’Administració exercisca com a actor principal en el canvi de model cap a una alimentació sostenible i respectuosa amb els animals, començant per una política d’ous frescos.

La proposició no de llei insta a “incloure en tots els contractes de serveis de restauració, de menjador i de subministraments d’aliments (o bé en la documentació preparatòria en el cas dels contractes que no requerisquen legalment l’elaboració de plecs), el requisit de proveir-se únicament d’ou fresc i, si escau, ovoproducte procedent de les modalitats de cria de pagés i ecològica”. A més, reclamen campanyes de conscienciació per a incrementar en les famílies els ous frescos –de pagés o ecològics– i l’impuls d’un segell de certificació que acredite uns mínims per al sistema de producció de cria de gallines de pagés.