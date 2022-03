Entitats socials retrauen al Defensor del Poble que avale el psiquiàtric penitenciari de Setaigües

Diversos col·lectius socials que treballen en l’entorn penitenciari sol·licitaran una reunió amb el Defensor del Poble per a manifestar el seu rebuig al centre psiquiàtric penitenciari en la localitat valenciana de Setaigües. L’associació Àmbit, impulsora de l’Observatori de Drets Humans, Salut Mental i Presó, reclama a la institució que encapçala Ángel Gabilondo que reflexione sobre el vistiplau de l’entitat al centre que projecta Interior per a 500 persones privades de llibertat amb trastorns mentals greus.

La institució que encapçala l’exdiputat socialista considera en el seu informe d’activitat del 2021 que la proposta del Ministeri d’Interior, a través d’Institucions Penitenciàries, resulta “positiva”, atesa la falta de mitjans en sanitat penitenciària, encara que adverteix que l’Administració ha d’analitzar les mancances del sistema i buscar alternatives al model.

L’apunt del Defensor del Poble xoca amb la postura d’entitats socials, professionals i amb la del parlament autonòmic, que advoquen per un model social descentralitzat i per revisar el model penitenciari. El 28 de febrer passat la majoria progressista de les Corts Valencianes va aprovar una proposta a instància d’Unides Podem-Esquerra Unida contra el centre, amb 70.000 metres quadrats i capacitat per a 500 persones, que es projecta per descongestionar els mòduls de Fontcalent (Alacant) i Sevilla, els dos únics espais per a persones privades de llibertat amb trastorns mentals greus. La coalició d’esquerres va incorporar en la proposta les reivindicacions de col·lectius socials i professionals que treballen en l’entorn penitenciari, que reclamen més mitjans en matèria de sanitat i salut pública.

El text aprovat pel parlament autonòmic reclama a la Generalitat Valenciana que assumisca les competències en sanitat penitenciària per millorar les condicions d’atenció de la població reclusa i les condicions de la plantilla sanitària. Segons l’Observatori, entre el 30 i el 40% de les persones preses tenen problemes relacionats amb la salut mental i les drogodependències i no reben atenció psiquiàtrica en els centres. Les entitats que s’hi oposen, com ara Visibles, consideren que el model que Interior construeix a Setaigües és “anacrònic”, “respon a plantejaments desfasats i a la lògica de la rajola”, i va en la línia oposada als consensos en salut mental. La resolució recull les propostes de la Plataforma de Salut Mental fora de presons, que va reclamar el maig passat la paralització del projecte per raons humanitàries.

La coalició Compromís, que ha plantejat dues proposicions no de llei més perquè Sanitat assumisca les competències i reclame els recursos necessaris a l’Estat, com han fet Navarra, el País Basc i Catalunya, insisteix en la necessitat de revisar el model de presons a Espanya perquè no siguen “un forat negre” de la societat. Els informes anuals del Consell d’Europa situen l’Estat espanyol en el huité lloc del rànquing europeu en presos per població, només per darrere de Rússia, Turquia, el Regne Unit, Polònia, França, Alemanya i Itàlia, malgrat les baixes taxes de delinqüència. El diputat de Compromís responsable de Sanitat, Carles Esteve, advoca per un augment de les plantilles sanitàries a la presó, especialment les especialitzades en salut mental. “Tornar als manicomis, al model dels huitanta, no té sentit”, sentencia el diputat.