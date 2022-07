Feijóo assumeix que reformar el finançament autonòmic és “prioritari” i crítica la “visió passada de moda de l’Espanya radial”

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol recalcar el canvi de rumb del partit a la recerca de la moderació. Ho fa apel·lant l’estabilitat política, cridant les comunitats autònomes a “cooperar” per impulsar infraestructures clau i donant al seu públic el que vol sentir. En la seua agenda d’actes per la Comunitat Valenciana, que va incloure dijous un fòrum amb l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), el dirigent gallec va orientar el seu discurs cap a les reivindicacions autonòmiques, posant el focus en el dèficit d’inversions, el Corredor Mediterrani i la reforma del sistema de finançament. L’agenda es completa divendres amb una reunió amb la patronal hotelera de Benidorm, a propòsit de la proposta legislativa d’una taxa turística que tramiten les Corts Valencianes, contra la qual el PP i els hotelers s’han alçat.

Davant l’empresariat valencià, Feijóo va reconéixer el dèficit de recursos de la Comunitat Valenciana, i va considerar que la reforma del model és una “reivindicació justa, plena de raó”, com el Corredor Mediterrani, malgrat que fa mesos escassos, quan encara era president de la Xunta de Galícia, va plantejar una proposta contrària als interessos valencians. El president dels populars assegura que la reforma del sistema de finançament “és un dels reptes més grans de l’Espanya de les autonomies” i que “s’ha presentat com a font de conflicte” entre partits i territoris de manera interessada, pels “que no estan interessats a avançar”.

L’expresident gallec defensa que la seua proposta, que emana d’un acte amb set dirigents autonòmics més, quatre dels quals del PSOE, busca que l’Estat cobrisca el “cost efectiu dels serveis que es presten”, amb la població com a indicador principal. “Crec en el cost efectiu i no en els tripijocs polítics del govern de torn”, afirmava el dirigent gallec, que assegura que els governs socialistes són una mena de presos dels partits amb presència territorial i que el model que el PP proposa “xoca amb els nacionalismes”. Feijóo atribueix als interessos dels partits independentistes catalans el retard de la reforma del sistema, una situació que, assegura, és similar a la del 2009, quan es va aprovar el model vigent: “Qualsevol model contrari a l’independentisme no s’aprovarà”, va reiterar en la sessió plenària d’AVE.

La “visió radial passada de moda”

Davant d’aquesta disputa de llarg recorregut, el dirigent gallec elogiava el bon fer de l’empresariat valencià amb la reivindicació per a completar el Corredor Mediterrani. És una proposta que “vertebra el territori, sense hostilitat cap a ningú” que “genera més riquesa per a tota la nació”. El president popular va criticar la “visió radial passada de moda” espanyola i va considerar que “les infraestructures necessiten una altra concepció” una que tinga en compte que el país té “diversos centres”. “Espanya ha deixat de ser radial”, va insistir el dirigent, que va recalcar que les comunitats autònomes “són Estat”, com ho són els seus representants, en un discurs que l’allunya de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

L’expresident gallec va fer la seua intervenció precedit del president d’AVE, Vicente Boluda, que li va traslladar diverses demandes de l’empresariat valencià, com l’impuls al corredor, al sistema de finançament, una política única i nacional de l’aigua i posar l’energia nuclear “damunt la taula com altres països europeus”.