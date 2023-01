El ‘First dates’ de l’alcalde de Xirivella: els veïns el conviden a sopar i li aporten idees per a millorar la localitat a canvi de les postres

Xirivella, municipi valencià de 31.000 habitants on un defenestrat Pedro Sánchez va iniciar el 25 de novembre de 2016 la seua particular ‘reconquista’ i va instaurar el que es va dir ‘l’esperit de Xirivella’ que el va portar, primerament, a recuperar la Secretaria General del PSOE i, posteriorment, a convertir-se en president del Govern, té com a alcalde des del 2015 el també socialista Michel Montaner. El primer edil va iniciar el mes d’octubre passat, a huit mesos de les eleccions municipals i autonòmiques, una iniciativa curiosa: va comminar els veïns perquè el convidaren a sopar a les seues cases, unes cites a què ell aporta les postres, per escoltar les seues propostes o suggeriments (i també queixes) amb vista a millorar la localitat. Entre les postres, lioneses, pastissos de poma, de xocolate, selva negra... “tots comprats en forns i pastisseries d’ací”.

🥞 YO PONGO EL POSTRE



Quiero cenar en tu casa. Quiero hablar contigo y con tu familia sobre las cosas de Xirivella...



👉 Sin temas restringidos, de tú a tú



📞 Si vives en Xirivella y quieres cenar conmigo, llámame o envíame un WhatsApp al 691 798 995#TuOpinionMeImporta pic.twitter.com/uBBoQrq6Rc — Michel Montaner/❤️ (@MichelMontaner) 26 de octubre de 2022

Des de llavors, Montaner ha participat en una trentena de cites amb uns 140 veïns de tota mena que li han traslladat múltiples qüestions, i la iniciativa ha tingut una repercussió destacada –fins i tot mitjans internacionals, com el prestigiós periòdic anglés The Guardian s’han fet ressò dels sopars de l’edil valencià–, i té previst mantindre’n fins a finals de març: “He anat apuntant totes les aportacions que he anat rebent per part dels veïns, cada detall, què diuen, què et demanen, qui són [a les cites sempre porta una llibreta, el seu particular ‘quadern de bitàcola’ en la portada de la qual es pot veure la llegenda ‘Save the world’ (Salvar el món)]... i tractaré d’incorporar-les al programa electoral amb què ens presentarem als comicis municipals de maig”, apunta l’alcalde en conversa amb elDiario.es, “aquest era l’objectiu principal d’aquesta iniciativa, conéixer les inquietuds dels veïns i saber què és el que volen per a Xirivella”.

Montaner es defineix com un alcalde a qui li agrada estar en contacte amb els seus veïns, “no obstant això, la Covid va ser tremenda i va trastocar la normalitat en la relació amb els veïns”. I aquesta iniciativa s’emmarca en la recuperació d’aquest diàleg entre l’alcalde i els seus ciutadans, i més a tan sols uns mesos de les eleccions i amb la necessitat d’elaborar un programa que reculla les inquietuds de la gent de Xirivella: “Aquesta és la meua gran il·lusió, poder desplegar el programa que estem desenvolupant amb totes aquestes propostes rebudes i que estan en el meu quadern de bitàcola, que és el meu gran tresor. Jo no puc anar a quinze dies de les votacions amb un programa i unes propostes fetes per un alcalde i una sèrie d’assessors”.

Però què és el que pretén aconseguir l’alcalde d’aquests sopars, sol·licitats a través de les xarxes socials (Twitter o Facebook) o per telèfon i Whatsapp: “Busque la proximitat amb els meus ciutadans, que em diguen què volen per al seu municipi, que siguen ells els que dissenyen la Xirivella del futur; la meua intenció és que em parlen de tot, des de les coses més menudes fins a les més grans i ambicioses”. “En tot cas, són xarrades en confiança en què les confessions es produeixen per totes dues parts”, apunta Montaner, que explica que s’ha reunit amb tota mena de persones, des de famílies a grups de joves: “Fa uns dies vaig tindre un sopar en un bar amb un grup de joves entre 18 i 24 anys”. Però també s’ha reunit amb el rector del barri de la Creu, amb veïns de tota mena, amb immigrants procedents d’Ucraïna, de Veneçuela, de Bulgària, “el 80% de les persones amb qui he sopat en aquests mesos no les coneixia gens; hi ha hagut qui ha reconegut que m’havia votat, igual que també n’hi ha hagut que m’han dit que no ho havien fet, o que no havien votat mai”.

En aquest temps, en què hi ha hagut sopars de tota mena, des de modestes viandes a banquets propis de la Nit de Nadal, passant per productes típics d’altres països (Bulgària, Ucraïna o Veneçuela), ha rebut propostes i peticions d’allò més variat, “no tot se m’ocorre a mi”: convertir la piscina d’estiu en un recinte lúdic, la construcció d’un nou auditori, una zona de relaxament, paellers, un altre McDonald’s, l’arribada del metro. “En aquest cas cal explicar-los que no es tracta d’una competència municipal i que està en projecte, però que encara tardarà uns anys, i hi ha qui ho entén i qui no. Per això, cal explicar-ho tot molt bé, perquè el ciutadà no té per què saber com funciona l’Administració”, sosté.

Montaner es mostra molt satisfet per la recepció d’aquesta iniciativa, “el tracte ha sigut en tots els casos excel·lent”, i comenta que ha rebut ‘regals’ inesperats: “Un dibuix que em va fer una xiqueta a posta i després em va regalar o un llibre de poemes”, i afig que, al final de totes aquestes cites (dues o tres a la setmana, i fins i tot en alguna ocasió fins a quatre), “el que importa no és el sopar, sinó el fet de reunir-nos, de compartir, de deixar de banda la ira i la desafecció que veiem en les xarxes socials cada dia”. “No es tracta de postureig, sinó d’obrir-nos, per una part i l’altra, perquè, si no, no serveix”, insisteix, alhora que recorda que molts d’aquests sopars acaben amb el café o el te passada la mitjanit.

Dis-m’ho per Whatsapp

L’última iniciativa que ha posat en marxa l’alcalde és telefonar a les cases dels seus veïns i entregar-los una targeta: “La idea és que hi apunten el que vulguen, relacionat amb el municipi i amb el que ells creuen que és necessari per a millorar Xirivella, i me l’envien per Whatsapp. Ho tindrem en compte”. Segons Montaner, es tracta de fer política des de la proximitat, “el concepte de democràcia participativa real”, i fer propostes per a la localitat que no sols tinguen una vigència de quatre anys de mandat: “Per exemple, estem treballant en el nou Pla General, que són les normes urbanístiques que ens regiran els pròxims vint anys, i és bo que tothom, des dels més joves als més majors, hi aporte la seua visió”.