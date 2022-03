La fórmula per a accelerar la implantació d’energies renovables s’encalla en el Govern valencià per la por de l’especulació

El decret que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar fa tres setmanes per a fomentar l’autonomia energètica ha creat certes friccions en el si del Pacte del Botànic. La fórmula per a regular l’anomenada sobirania energètica ha topat amb uns quants esculls entre les formacions que componen l’executiu autonòmic, que coincideixen en la finalitat de la norma, però no en la lletra menuda.

Els socialistes plantegen un text ‘òmnibus’ amb què resoldre part de la crisi energètica facilitant la instal·lació de plaques solars i altres fonts renovables per reduir la dependència d’altres combustibles, que a més provenen de països extracomunitaris i que, amb un mercat marginalista, alteren dràsticament el sistema de preus. És a dir, una legislació que reduïsca les disfuncions actuals per les quals les decisions de líders no democràtics fora de la Unió Europea impacten en la factura i la indústria local.

A priori, els socis de Puig valoren que el projecte accelere la transició energètica i s’oriente cap a un model amb menys impacte ambiental, però en les formacions que componen el Govern del Pacte del Botànic prolifera la por que les plaques solars es convertisquen en el nou boom de la rajola. En la sessió de control de dimecres, on han apuntat algunes diferències, la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, advertia que en la Comunitat Valenciana la sobirania energètica “no caurà en mans d’especuladors” i considerava que, amb la regulació adequada, l’autonomia serà la que més desenvolupe les renovables per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible. El president, durant les seues rèpliques als grups, ha defensat el text com una manera d’accelerar la transició energètica. Els socialistes creuen que la tramitació de les plantes és massa complexa i busquen la manera de reduir els tràmits burocràtics per facilitar la implantació de plantes, a més d’un pla d’estalvi energètic en els edificis públics.

La regulació i la instal·lació d’energies renovables afecta quatre departaments de l’executiu valencià, de tres colors polítics: la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors Productius; la de Transició Ecològica; la de Política Territorial i la Vicepresidència Segona, que coordina l’estratègia verda de l’executiu autonòmic. En el marc de les renovables, cal diferenciar l’energia per a autoconsum de les dels grans parcs de renovables; la que produeixen les comunitats energètiques de la que produeix la indústria. En altres paraules: no requereix el mateix tràmit instal·lar una placa solar en un domicili que comprar terrenys en un municipi per convertir-se en productor energètic. Segons la normativa vigent, correspon a l’Administració General de l’Estat autoritzar les instal·lacions elèctriques de generació de potència elèctrica instal·lada superior a 50 Mw elèctrics, mentre que la resta queden en mans de les comunitats autònomes.

Compromís reclama que els ajuntaments no perden poder de decisió sobre els terrenys en què se situen les plantes i advoca per prioritzar les instal·lacions menudes, les destinades a l’autoconsum i les comunitats energètiques locals. Per als valencianistes, manca de sentit que les ciutats, que són les que més energia demanen, es nodrisquen dels recursos de les àrees rurals de l’interior sense que aquests municipis decidisquen. Altres veus de la coalició apunten que és necessari més que promoure instal·lacions d’autoconsum o en edificis ja construïts, atés que són insuficients per a cobrir la demanda energètica actual. S’han d’instal·lar plantes, però de manera racional, recalquen.

La formació ha presentat en la sessió de control de dimecres una proposta legislativa per a impulsar l’Agència Valenciana d’Energia, actualment en tramitació des de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Economia, com a eina per a impulsar la producció i la distribució d’energies renovables per a l’Administració, les llars i les empreses, com a pas previ a una empresa que genere energia pública.

Els socis de Govern també recelen de la posició d’Unides-Podem, que ha liderat protestes contra la proliferació de plantes i panells fotovoltaics en municipis d’interior. La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, que ha promogut les protestes, reclama més participació ciutadana en els projectes d’energies renovables. Els morats recorden que ja fa un parell d’anys que reclamen en el parlament una empresa pública d’energia en les seues propostes contra la pobresa energètica i que els socialistes van rebutjar incloure una comercialitzadora pública. La coalició que lidera Héctor Illueca en el Consell reclama més personal per a desembossar les propostes que han arribat a l’executiu autonòmic i facilitar les instal·lacions menudes sobre superfícies cobertes i no sobre sòl.