La Generalitat Valenciana augmenta en un 40% el pressupost per a ajudes al lloguer

La Generalitat Valenciana ampliarà la partida pressupostària per a ajudes de lloguer en 10 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 40%, ja que passa de 25 a 35 milions d’euros per al període 2022-2023. El mes de juny passat, el vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, va anunciar que aquesta ajuda, que pot arribar fins al 50% del lloguer, passava a ser bianual (per al 2022 i el 2023) amb l’objectiu d’afavorir l’estabilitat i els contractes de més duració –que els sol·licitants no hagen de renovar cada any la sol·licitud.

A l’espera de la publicació d’aquesta modificació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el secretari autonòmic d’Habitatge, Alejandro Aguilar, explica a elDiario.es que, amb aquest augment de la partida destinada a les ajudes per a lloguer, es pretén reduir la incertesa, de manera que es puga donar llum verda a més expedients i puga haver-hi més nombre de persones beneficiàries en un moment en què l’accés a un habitatge digne en condicions assequibles és més complicat que mai pels preus elevats i per la falta d’oferta d’habitatge social.

Segons comentava Aguilar, fins hui s’han tramitat al voltant d’11.000 expedients de sol·licitants, dels quals més de 6.000 es podrien beneficiar d’aquestes ajudes. Les quantitats mitjanes per expedient arriben a 4.195 euros, aproximadament 2.097 per any. La quantitat varia entre el 40, el 45 o el 50% del preu del lloguer en funció de l’Iprem (indicador públic de renda d’efectes múltiples). Se subvencionarà la meitat del lloguer a persones o unitats de convivència amb ingressos iguals o inferiors a l’Iprem, uns 600 euros mensuals.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, tal com ressalten des de la Conselleria, és “ajudar més gent en l’accés a l’habitatge, i no sols els joves”. Encara que, tal com ressenya Aguilar, es tracta de mesures merament conjunturals per a afrontar situacions d’urgència, “no han de servir per a solucionar problemes estructurals. Per a solucionar el problema de l’habitatge cal actuar en l’àmbit estatal implementant mesures de control del lloguer o amb la Llei d’arrendaments urbans, a més d’augmentar el parc d’habitatges públics”. “Les ajudes són necessàries, però cal anar cap a polítiques que reduïsquen la necessitat de recórrer a aquestes mesures extraordinàries”, sosté el secretari autonòmic.

Bo Jove

Aquestes ajudes se sumen al Bo Jove, dotat amb 250 euros mensuals i finançat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que van dirigides a menors de 35 anys (6.000 euros en vint-i-quatre mensualitats per facilitar l’emancipació dels joves). Aquesta partida compta amb un pressupost de 22,8 milions d’euros (també per als exercicis del 2022 i el 2023) i la Conselleria d’Habitatge, que és l’administració que tramita les sol·licituds, ha rebut unes 25.000 peticions de les quals se n’havien revisat al voltant de 7.000.

En una primera resolució es va donar el vistiplau a 650 sol·licitants per un import de 3,7 milions d’euros, a què es van sumar 1.992 beneficiaris en una segona resolució per un muntant total de 11,5 milions. Està prevista una tercera fase que arribaria a 1.350 joves, que es repartirien 8,1 milions d’euros.