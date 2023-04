La Generalitat Valenciana incorporarà les pròximes setmanes els primers 335 habitatges de la Sareb al parc públic

La Generalitat Valenciana preveu incorporar les pròximes setmanes un primer paquet de 335 habitatges al parc públic fruit de l’acord amb la Sareb. El vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, va arribar a un acord el febrer passat amb el Govern central per a la venda de prop de 2.000 immobles de l’anomenat ‘banc roí’ per a ser gestionats per l’Administració pública valenciana.

La Sareb va posar a la disposició de l’executiu autonòmic 1.700 habitatges per a ser estudiats i formar part de l’oferta pública. Després d’una primera avaluació, es va determinar que 583 estaven en condicions per a incorporar-se al parc públic, dels quals s’inclouran la meitat en una primera tanda que està sent analitzada pels tècnics. “És un procés administratiu”, apuntava Illueca, candidat d’Unides Podem a la Generalitat, en una roda de premsa dimarts, preguntat sobre la data en què estaran disponibles, atés que els habitatges públics han de complir una sèrie de criteris.

Illueca ha recordat que el president del Govern, Pedro Sánchez va destacar fa un mes l’“acord pioner” aconseguit entre la Sareb i la Generalitat per a incorporar habitatges, cosa que ell va demanar per carta a la vicepresidenta Nadia Calviño. “Tenim molta faena avançada”, ha destacat, preguntat sobre l’anunci del president de posar a disposició pública 50.000 immobles, un 20% dels quals en territori valencià.

Actualment els tècnics d’habitatge treballen a inspeccionar els immobles i “posar-los a punt” per iniciar el procés de lloguer assequible. Després d’aquest primer triatge, ha remarcat, continuaran estudiant l’estoc de la Sareb, molt “opac” fins hui. “Hi ha una quantitat important d’habitatges que no estan en condicions òptimes, però poden ser d’interés per a la Generalitat”, mentre en altres hi ha “milers d’obres en marxa paralitzades”, ha afegit el vicepresident. Illueca confia en una avaluació dels metres quadrats de sòl disponible de l’entitat, que podrien destinar-se a la construcció d’habitatge de protecció pública.