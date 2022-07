La Generalitat Valenciana prescindeix de Domus Vi i recupera el servei de farmàcia dels centres públics sociosanitaris

El servei de farmàcia per a residències i centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana torna a prestar-se de manera directa. El ple del Consell de l’1 de juliol passat va aprovar el decret pel qual la Generalitat prescindeix de Quavitae Servicios Asistenciales, empresa gestora de les residències Domus Vi, que fins hui gestionava el personal i el servei de farmacologia en 60 centres públics, i estima un estalvi de 700.000 euros anuals.

El decret estableix que serà la conselleria competent en sanitat, amb la col·laboració de la competent en serveis socials, la que preste un servei que afecta prop de 5.000 persones i que estava externalitzat des del 1999. A la Comunitat Valenciana hi ha cinc serveis de farmàcia que s’encarreguen de l’elaboració, la preparació i el sistema de distribució de dosis unitàries de medicaments i material sanitari en residències públiques i centres d’atenció diürna. Els serveis radiquen en els mateixos centres i feien atenció amb caràcter provincial des de les localitats de Carlet, Borriana, Castelló (el Pinar), Paterna (la Canyada) i Alacant (la Florida) i ara passaran a integrar-se en les estructures dels departaments de salut de Castelló, La Plana, Arnau-Llíria, la Ribera i Alacant.

El canvi a la gestió pública implica una reducció de 700.000 euros a l’any de la despesa pel servei, segons la memòria econòmica que acompanya el text en la tramitació. El 2021, últim exercici gestionat per la mercantil, Quavitae va comunicar despeses per valor d’1.9 milions d’euros i el Consell estima que pot reduir-los en més d’una tercera part. L’empresa Domus Vi ha sigut investigada en diverses comunitats autònomes per preteses negligències durant la pandèmia en l’atenció a persones majors. En el centre d’Alcoi, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va iniciar un expedient sancionador per la mort de 73 ancians l’agost passat.

La normativa anterior atorgava a un operador econòmic la gestió del personal, que incloïa el personal situat en els quatre serveis de farmàcia sociosanitaris, el personal situat en la unitat de coordinació, en les dependències de la conselleria competent en matèria de serveis socials, el transport dels medicaments, el desplaçament dels professionals als centres i altres conceptes de manteniment i subministrament de material necessari per al seu funcionament. Aquest personal serà assumit per la Generalitat Valenciana sota la figura de personal laboral a extingir, una fórmula polèmica, sense perjudici d’adoptar-ne una altra més endavant, exposa el text.

Aquest contracte, indica el decret, ha sigut gestionat per una successió d’empreses, que han permés el manteniment ininterromput de l’activitat dels serveis de farmàcia, la prestació farmacèutica als usuaris residents i la subrogació del personal fins a l’actualitat.

El contracte es va extingir al maig del 2014, però l’empresa va continuar prestant el servei amb les mateixes condicions a petició de la Generalitat Valenciana, atesa la delicadesa del servei, que no pot interrompre’s, com a “deure públic”. El 2018, a través de la Llei d’acompanyament als pressupostos, els partits del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) van modificar la normativa perquè l’atenció farmacèutica en centres sociosanitaris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana passe a dependre, en titularitat i gestió, de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, procés que culmina amb el decret aprovat l’1 de juliol.