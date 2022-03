La Generalitat Valenciana reclama coordinació en els plans de prevenció de tràfic de dones i menors que fugen de la guerra a Ucraïna

La preocupació per la guerra a Ucraïna es trasllada a les persones que fugen a la frontera europea pel descontrol de què alerten algunes ONG. Governs i entitats del tercer sector adverteixen que per als segments de població més vulnerables en l’eixida del país, dones i xiquets, les xarxes de tràfic són un risc a tindre en compte en els plans d’evacuació i acolliment.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reclama coordinació entre institucions per a “previndre i combatre la possible tracta i tràfic de les persones més vulnerables que fugen de la guerra a Ucraïna, especialment de les dones, xiquetes i xiquets”. La titular d’Igualtat planteja dimarts a la Comissió Mixta d’Atenció i Acolliment a Persones Refugiades i Desplaçades, en què participen diversos organismes del Govern valencià, actuacions per a detectar, intervindre i atendre les possibles víctimes de tracta o tràfic de persones.

Les mesures s’han treballat dilluns en una trobada amb la responsable de la Fiscalia Provincial de València, a què també han assistit representants de Justícia, de la Delegació del Govern, la Inspecció de Treball i dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, organismes que aborden el protocol marc de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans.

L’executiu autonòmic, en el marc de l’Estratègia contra les violències sexuals i el Pacte valencià contra la violència masclista, disposa d’un programa d’atenció a les víctimes de tràfic. En quatre mesos des que es va posar en marxa, el projecte Alba ha atés 707 dones víctimes d’explotació sexual, mentre que els Centres Dona 24 hores n’han atés una vintena en l’últim any.

L’objectiu del programa és trobar itineraris d’inserció per a les dones víctimes de tràfic de manera que no es penalitze la seua situació de vulnerabilitat. La titular d’Igualtat recalca que les atencions busquen que les dones “puguen eixir d’aquest context i construir el seu projecte de vida independent” sense “invisibilitzar ni clandestinitzar”.

En els recursos s’ofereix també residència a les víctimes de tràfic que necessiten d’un lloc d’acollida per motius de protecció, per evitar la localització de les xarxes d’explotació, en què les treballadores cobreixen les necessitats bàsiques d’allotjament i manutenció. Des del 2020, la llei de violència de gènere valenciana “permet considerar la violència contra les dones, en qualsevol de les seues manifestacions, com una violació dels drets humans”.