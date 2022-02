González Pons, l’eurodiputat valencià que pilotarà el congrés de transició del PP

El gabinet de crisi del PP encarrega a l’eurodiputat Esteban González Pons organitzar el congrés extraordinari per tancar el cisma. Els barons populars, reunits dimecres fins passada la mitjanit, van decidir concedir al seu president encara, Pablo Casado, l’eixida “digna” que reclamava. Per fer-ho, els dirigents autonòmics tiren mà de la portaveu en el Congrés, Cuca Gamarra, i el seu vicepresident en el grup popular europeu, un perfil que consideren moderat per a calmar les aigües.

González Pons, que dimecres estava a la frontera entre Bielorússia i Ucraïna, va ser elegit pels seus companys de partit com a president del comité organitzador del congrés, que se celebrarà de manera extraordinària els dies 2 i 3 d’abril. La previsió dels barons és que l’encara president done suport a una candidatura liderada per Alberto Núñez Feijóo, aclamat pels seus homòlegs com la solució a la crisi desencadenada per la investigació interna dels contractes de la Comunitat de Madrid amb el germà de la seua presidenta, Isabel Díaz Ayuso. El dirigent gallec no ha confirmat que es presentarà a liderar el partit i assegura que esperarà als temps marcats per l’organització: “Fins que no es convoque, seria molt sorprenent que vinga un home a dir que s’hi presenta”, ironitzava el president de la Xunta.

El popular González Pons ha sigut senador durant tres legislatures, conseller de Cultura, Educació i Esport en la Generalitat Valenciana durant un any fins que va passar a la cartera de Relacions Institucionals i Comunicació, càrrec que va compaginar amb el de portaveu del Consell de Francisco Camps. Després de la seua etapa en l’executiu autonòmic, va ser elegit diputat en el Congrés per València el 2008 i sotssecretari de Comunicació del PP. Des de les eleccions europees del 2014 és parlamentari pel Grup Popular, on ha anat polint el seu perfil, acostant-se a conflictes internacionals. L’europarlamentari valencià dirigirà un òrgan “compost per almenys un membre designat per cada organització territorial”, segons va indicar el PP en el comunicat posterior a la reunió en Génova.

L’elecció de l’europarlamentari permet als líders del PP valencià ajudats a pujar per Casado i el seu número dos, Teodoro García Egea, aferrar-se a una possibilitat de no naufragar en Génova. Carlos Mazón, president del partit a la Comunitat Valenciana, mostrava dimecres, com la resta dels barons, el seu suport al líder gallec. Els populars valencians, que s’han sumat a l’enderrocament de Pablo Casado i Teodoro García Egea, malgrat que van ser tots dos els que van ajudar a pujar Mazón i van apartar la seua predecessora Isabel Bonig, creuen ara que l’elecció per a organitzar el congrés d’un dels seus representants, que fa anys que ha centrat la seua faena en la política internacional, és una manera de guanyar influència en la nova direcció i posen en valor la seua bona relació amb el president de la Xunta de Galícia.