El Govern de Carlos Mazón té pendent el nomenament del 30% dels alts càrrecs de les conselleries

Tres mesos després de les eleccions autonòmiques del 28 de maig i es compleix més d’un mes i mig que el popular Carlos Mazón va ser elegit president de la Generalitat en virtut de l’acord de Govern amb Vox, l’executiu valencià manté un 30% dels alts càrrecs sense nomenar, tant en conselleries que depenen del partit d’extrema dreta com en departaments en mans del PP. Així ho ha denunciat l’expresident Ximo Puig, que a més ha recordat que el Consell manté “segrestats” alguns dels càrrecs de l’anterior govern.

L’excap del Consell ha valorat els primers mesos del Consell després d’una reunió del grup socialista en les Corts. Puig ha criticat la “falta de projecte per la Comunitat Valenciana de PP i Vox”, cosa que ha lligat amb polèmiques com l’ús del valencià o el retard en les adjudicacions de places docents.

Pel que fa als càrrecs de l’anterior Consell que continuen en el seu lloc, com el socialista José María Ángel en Emergències, ha advertit que “no és raonable” que continuen dos mesos després de la investidura, ja que “tenen dret als seus projectes laborals i a la seua vida normal”.

“No han d’estar, d’alguna manera, segrestats per un govern en què no tenen res a veure, sobretot els que estan en les àrees d’influència de l’extrema dreta”, ha exposat, una posició que veu “incòmoda”.

És més, ha assegurat que el manteniment d’aquests càrrecs demostra que el PSPV no va tractar d’“obstaculitzar” el traspàs de poders. “A l’hora de la veritat, molts (dels representants de l’actual Consell) se n’han anat de vacances i no tenien molta pressa”, ha constatat, i ha advertit que “no és raonable” que encara queden càrrecs per nomenar.

Un govern i no dos

En qualsevol cas, Puig ha posat l’accent en el fet que “ha d’haver-hi un govern” i no dos, encara que estiga format pel PP i Vox, i que “el responsable polític és el president, al marge dels acords a què puga arribar el Consell amb l’oposició ”en un moment determinat.

“Nosaltres hem acordat amb alguns càrrecs que podem mantindre durant un temps, però de forma acordada i no imposada (...) Té a veure amb la qualitat democràtica, que en alguns partits està en clara contradicció amb la seua pròpia essència”.

El govern del Botànic, “el més ampli, car i ineficaç de la història”

El síndic del Grup Parlamentari Popular en les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, ha considerat “paradoxal” que Ximo Puig vulga “donar lliçons” sobre els nomenaments d'alts càrrecs quan el seu govern ha sigut “el més ampli, car i ineficaç de la història” i ha reivindicat que el Consell liderat per Carlos Mazón s'ha posat en marxa “en un temps rècord” i “sense retards, no com va ocórrer en les legislatures del Consell tripartit d'esquerres”, els partits dels quals estaven “més preocupats per repartir-se les butaques que per les mesures a posar en marxa”.

El popular ha assegurat que per a nomenar els alts càrrecs Mazón “no ha mirat carnets per a trossejar l'administració, com va succeir amb Puig, Oltra i Dalmau, per a tindre el govern més ampli de la història i les cues més llargues que mai han patit els valencians”.