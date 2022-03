El Govern valencià desplega una xarxa de 500 places d’acolliment a refugiats ucraïnesos i un centre per demanar protecció

El complex cinematogràfic de la Ciutat de la Llum d’Alacant, utilitzat com a centre logístic des de la irrupció de la pandèmia, s’ha convertit en el punt de referència per a les sol·licituds d’acolliment dels refugiats ucraïnesos. El Govern valencià, en col·laboració amb el Ministeri d’Inclusió, ha habilitat alguns mòduls com a centre de recepció i d’acolliment de famílies refugiades.

La Ciutat de la Llum és un dels quatre punts de referència que el Ministeri d’Inclusió ha marcat en el mapa i l’únic en què fins hui es tramiten els permisos de residència i altres ajudes, amb l’objectiu de rebaixar la pressió sobre les comissaries. La gestió de l’acolliment es du a terme entre el Govern central i l’autonòmic: el Ministeri de Migracions ha habilitat una comissaria en el complex alacantí per facilitar els tràmits d’emergència, com ara permisos temporals i suport a la sol·licitud d’altres ajudes.

Mentrestant, la Generalitat valenciana ha habilitat una xarxa paral·lela per acollir mig miler de persones i ha facilitat un sistema d’intèrprets que ajuden amb la traducció i el suport burocràtic. La xarxa d’acolliment es nodreix dels albergs de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), dependent de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que s’empren com a centres d’atenció d’emergència. En aquests moments els centres de Benicàssim, Moraira i Piles ja acullen un total de 181 persones, de les 1.500 que han arribat a la Comunitat Valenciana procedents d’Ucraïna. També es treballa per ampliar la xarxa amb les instal·lacions de Biar, que entraran en funcionament el pròxim cap de setmana, Florida a Alacant i Muro d’Alcoi. Aquestes incorporacions, afirma la vicepresidenta valenciana i titular d’Igualtat, Mónica Oltra, permetran que la setmana vinent es puga arribar a les 900 places, ja que també podrien sumar-s’hi alguns dels centres d’acolliment temporal que es van habilitar durant el confinament per a l’atenció de les persones sensellar, fins que es done una resposta residencial.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es coordina amb aquesta xarxa per oferir assistència sanitària a les persones refugiades. El departament d’Ana Barceló ha enviat una nota informativa als centres de salut amb indicacions relatives a l’expedició d’una targeta SIP provisional a les persones procedents d’Ucraïna, i en coordinació amb Igualtat està tramitant-se el document a les persones que es troben en els albergs. Fins hui s’han tramitat un total de 1.435 targetes SIP a persones procedents d’Ucraïna, a qui també es facilita l’accés a completar les pautes de vacunació Covid-19 d’acord amb l’edat i la condició clínica. De la seua banda, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport té un protocol d’acolliment d’alumnat nouvingut amb unitats en centres educatius per a atendre la sol·licitud de places d’escolarització per part de les famílies refugiades.

En paral·lel, la Generalitat Valenciana i el consolat d’Ucraïna han acordat col·laborar per facilitar el registre consular de les persones que arriben fugint de la guerra, establint una xarxa comarcal. El tràmit burocràtic, ha explicat el president Ximo Puig després de la reunió amb el cònsol, és important per a optar a les prestacions assistencials de tota mena, entre les quals les de caràcter sanitari, educatiu i laboral.