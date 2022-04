El Govern valencià i Volkswagen acorden un calendari per a la instal·lació de la factoria de bateries a Sagunt

La Comunitat Valenciana vol traure tot el rendiment possible a la factoria de bateries que Volkswagen projecta a Sagunt. Mentre les Corts Valencianes debatien una resolució per a convertir el parc logístic que acollirà la multinacional en un hub tecnològic per a la mobilitat sostenible, el president de la Generalitat, Ximo Puig, mantenia una trobada amb el president del grup Seat per fixar un full de ruta comú.

La Generalitat valenciana confia que la multinacional comence la instal·lació abans que acabe l’any. Així ho mostrava Puig després de la reunió amb el president de la multinacional alemanya, Wayne Griffiths, amb qui ha coincidit a Madrid en el II Fòrum Econòmic Espanyol Wake up Spain! L’executiu autonòmic i l’automobilística han acordat un calendari de trobades que començarà a materialitzar-se una vegada Volskwagen i les empreses amb què comparteix projecte presenten la proposta al PERTE (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica) del sector del Vehicle Elèctric i Connectat, una convocatòria del Ministeri d’Indústria per a canalitzar els fons europeus de recuperació. La instal·lació de la factoria al País Valencià depén d’obtindre el vistiplau del Govern central i de Brussel·les en el marc del pla aprovat per la Unió Europea per fer front a l’efecte de la pandèmia i reactivar la indústria amb criteris de sostenibilitat.

El president valencià ha subratllat la “voluntat de cooperar i treballar” per part del Consell perquè “abans de cap d’any ja estiga començat el projecte amb caràcter general, físicament fins i tot”, amb les primeres obres en Parc Sagunt II, els terrenys del qual estan en fase d’expropiació per a consolidar la segona fase d’ampliació. Puig ha ressaltat que la gigafactoria significaria 3.000 ocupacions a la Comunitat i un “canvi disruptiu” en termes econòmics. Així mateix, ha indicat que la Generalitat ja treballa en la implementació urbanística de la zona, així com en l’àmbit de la formació, per fer realitat una iniciativa que suposarà el “canvi disruptiu” més gran a la Comunitat Valenciana des de l’arribada de Ford el 1976.

La decisió de la factoria alemanya es considera un impuls a una altra multinacional de rellevància en el terreny: la planta de Ford a Almussafes. Els mandataris valencians i part de l’empresariat creuen que la planta de bateries pot ser un al·licient per a la mercantil americana, els plans de la qual a València estan encara en l’aire.

El parlament autonòmic aprovarà dijous una resolució que insta el Govern valencià a desenvolupar mesures perquè la factoria “produïsca un nou ecosistema laboral i empresarial de qualitat” a la comunitat autònoma, potenciar estructures d’innovació oberta i col·laboració activa per “crear un ecosistema específic d’innovació a través dels hub del sector automobilístic” i “”augmentar la capacitat de transferència del sistema valencià d’innovació“, per aprofitar els coneixements i la tecnologia que s’articularan al parc industrial i capitalitzar-los cap a altres sectors.