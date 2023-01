El Govern valencià manté quatre grans grups mediàtics com a principals receptors de la publicitat institucional

El Govern valencià va concentrar quasi la meitat de la publicitat institucional en quatre grans grups mediàtics durant el 2021. Seguint el deixant habitual des que es desglossen les dades, avançades per València Plaza i publicades el 29 de desembre en el portal de Transparència de la Generalitat Valenciana, que poden consultar-se a través de l’enllaç sobre aquestes línies, els grans beneficiaris de les campanyes governamentals van ser els mitjans d’Editorial Prensa Ibérica, Grupo Prisa, Grupo Planeta-Atresmedia i Vocento, a través de les seues diferents capçaleres.

El gros de la publicitat institucional es manté en les mateixes xifres que el 2020, any en què va experimentar un creixement del 16% fins a superar els 14 milions d’euros. Les partides es van concentrar en Presidència i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: el primer, el departament a què estan adscrits els serveis de Promoció Institucional; el segon, l’encarregat de mobilitzar els recursos per a fer front a l’emergència sanitària.

El 2020 la despesa en publicitat institucional es va elevar fins a 14,8 milions d’euros, justificats en gran manera per la pandèmia de la Covid-19. La Generalitat Valenciana es va bolcar en campanyes de conscienciació, promoció d’ajudes públiques i recursos d’emergència, així com en campanyes d’actualització de les mesures sanitàries. El 2021 les xifres han descendit lleugerament, amb 14,4 milions d’euros en total, mantenint el mateix esquema de repartiment per grups mediàtics i el pes del departament que dirigeix Ximo Puig i el que llavors dirigia Ana Barceló. El 2021 a l’emergència sanitària es va sumar la campanya de vacunació, que representa una inversió important en publicitat institucional, segons les xifres disponibles. Presidència va destinar a aquestes campanyes 733.721 euros, mentre que Sanitat, que va elaborar 18 accions de promoció, hi va destinar 2,26 milions d’euros.

En el còmput global no figura la Conselleria d’Educació i Cultura, que no va fer campanyes de promoció institucional, segons defensa, però sí que hi figuren les entitats del sector públic instrumental –les empreses públiques adscrites a cada conselleria–-. Així doncs, no es recullen campanyes d’Educació, però sí del Consorci de Museus, el Palau de les Arts o l’Institut Valencià de Cultura, dependents de la conselleria de Raquel Tamarit, així com les campanyes de Turisme, l’Agència Valenciana d’Innovació, la Ciutat de les Arts i les Ciències o l’Entitat Valenciana d’Habitatge (l’EVha). Presidència, comptant el sector públic instrumental, va superar els 8 milions d’euros en publicitat institucional i va ser de nou el departament que aglutina gran part de la distribució de publicitat institucional.

El Grupo Prensa Ibérica, editor dels diaris Levante-EMV, Información i Mediterráneo, va tornar a ser el principal receptor de campanyes institucionals. Les seues capçaleres van arribar a 2,37 milions d’euros en campanyes de l’executiu autonòmic, dels quals prop de 900.000 van ser adjudicats directament des de Presidència de la Generalitat. El també conegut com a Grupo Moll el segueixen les capçaleres de Prisa, amb El País i la Cadena Ser com a principals receptors de campanyes publicitàries públiques, amb 1,5 milions d’euros el 2021. Els grups Planeta (Antena 3, La Sexta, La Razón i Onda Cero) i Vocento van rebre quantitats similars en publicitat institucional, amb 1,15 i 1,07 milions d’euros respectivament, totes aquestes xifres lleugerament inferiors a les de l’any anterior. Las Provincias (Vocento) va rebre 842.379 euros.

La radiotelevisió pública valenciana À Punt Mèdia va comptar amb gairebé 354.000 euros, per damunt de les televisions del Grupo Planeta-Atresmedia, que van rebre 314.000 euros procedents de campanyes de Turisme Comunitat Valenciana i la Ciutat de les Arts i les Ciències. D’altra banda, elDdiario.es va rebre a prop 140.000 euros, mentre que el Grupo Plaza (editor de Valencia Plaza) va percebre 308.000 euros i 20 minutos va rebre poc més de 138.000 euros.