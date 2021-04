El Govern valencià podrà autoritzar pagaments per endavant en les ajudes europees i redueix el control de les subvencions inferiors a 6 milions per agilitar el procés

La reducció de la burocràcia per a accelerar la tramitació dels fons europeus per a la reactivació econòmica porta de la mà una reducció dels controls. L’executiu valencià ha aprovat dijous el decret llei que simplifica i agilita la tramitació dels projectes i les inversions incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i resiliència finançats pels mecanismes europeus Next Generation i REACT EU, els plans de recuperació que Brussel·les va aprovar l’any passat.

El decret és una transposició de la normativa estatal i ve justificat per la urgència amb què començar a tramitar les ajudes europees de reconstrucció, que, segons la Conselleria d’Hisenda, exigeixen que el 60% dels compromisos de despesa han de contraure’s abans del 31 de desembre de 2022. És a dir, un any i mig per a tindre llestos més de la meitat dels projectes, amb els tràmits administratius superats. “La gravetat de l’excepcionalitat i la gravetat de la crisi” obliga la Generalitat Valenciana a “actuar amb celeritat davant qualsevol obstacle que puga entorpir la recuperació econòmica”, però, “sempre garantint la seguretat jurídica”, ha apuntat Soler. Ja en la presentació del pla Espanya Pot, en què el president del Govern, Pedro Sánchez, va mostrar les bases del seu projecte de recuperació, el president Ximo Puig va apuntar com a repte d’una transformació profunda de l’administració, per a agilitar els tràmits, i que “els nous fons no entropessen amb l’embut de la burocràcia”.

La norma, que encara ha de ratificar-se en les Corts Valencianes, eleva els màxims exempts de passar pel Ple del Consell pel que fa a les subvencions i també amplia els supòsits pels quals els membres de l’executiu, els consellers, poden aprovar procediments sense passar per l’òrgan que reuneix tot el Govern, sempre que ja tinguen informes de control preceptius, segons indicava el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, en roda de premsa. El decret, de la mateixa manera que la norma que adapta, augmenta fins a 6 milions la quantia de les subvencions per concurrència competitiva que podran aprovar-se per les mateixes conselleries si tenen els informes perceptius de control. “És molt important que siguen executables en els termes que demana Europa”, ha insistit Soler, que assenyala que es tracta de “fer més eficients els tràmits” d’una administració de tradició “napoleònica”.

El decret permet la tramitació d’urgència dels expedients vinculats als projectes i les inversions finançades per fons europeus i reduirà a la meitat els terminis previstos, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos per a garantir en tot moment la seguretat jurídica. Per contra, permetrà que es puguen aprovar en un únic expedient les bases reguladores i la convocatòria a què facen referència per a reduir els temps de tramitació, “sempre que tinguen els processos d’informació pública, i informes d’advocacia i intervenció pertinents”.

A més, es podrà recórrer a la tramitació anticipada de qualsevol mena d’expedient de despesa abans que finalitze l’exercici, amb càrrec a l’exercici posterior, sempre que es garantisca l’existència de fons. El decret permet a l’Administració fer pagaments anticipats tant a persones físiques o entitats locals per a supòsits concrets com ara ajudes de concessió directa o convenis i sempre que s’establisca un règim de garanties i el control adequat. En el cas de les persones físiques es podrà fragmentar i avançar el pagament sempre que l’import de les subvencions no siga superior a 6.000 euros i en el cas de les entitats locals, si es tracta de transferències de capital, es podrà concedir un avançament de fins un 30% de la subvenció concedida.

Mecanismes de control

Segons ha explicat el titular d’Hisenda, les conselleries hauran de presentar cada dos mesos un “compendi” de totes les normes aprovades, perquè els ciutadans tinguen coneixement de les actuacions en marxa. Qualsevol actuació que no s’incloga en el recompte, quedarà sense efecte.

El Consell assegura que establirà els mecanismes necessaris per a assegurar la participació i el seguiment del pla de recuperació i regula l’obligació d’informar de les despeses finançades per fons europeus. En concret, indica Hisenda, les entitats integrants de l’Administració, entitats locals o privades amb fons finançats pel mecanisme de recuperació, hauran de comunicar de manera periòdica les inversions dutes a terme, per al control adient.