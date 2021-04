El Govern valencià prepara amb els municipis projectes de rehabilitació de barris amb fons europeus

El Govern valencià ha presentat una trentena de projectes de rehabilitació de barris i entorns urbans a la manifestació d’interés del Ministeri de Transports, Mobilitat Sostenible i Agenda Urbana per optar a finançament europeu. L’executiu del Botànic treballa amb –fins hui– 15 ajuntaments per preparar iniciatives susceptibles de rebre els fons europeus Next Generation EU en matèria de cohesió social i rehabilitació d’entorns urbans.

La conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica planeja actuacions en les zones en què el parc públic d’habitatge té pes, a través de l’entitat valenciana d’habitatge i sol –l’Evha– i treballa al costat dels ajuntaments amb projectes prou madurs a preparar actuacions coordinades per a millorar l’accessibilitat en els barris i la cohesió social. Des d’Habitatge preparen actuacions en 35 entorns com el bloc portuari de València, el barri de la Coma (Paterna) o el barri Miguel Hernández a Alacant, entre altres.

En el marc del Pla de Recuperació que va presentar el president del Govern, Pedro Sánchez, la conselleria de Rubén Martínez Dalmau ha presentat algunes actuacions al programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social d’entorns residencials, centrant-se en els espais urbans. La conselleria d’Habitatge ja ha fet unes quantes reunions amb ajuntaments grans i amb les capitals de província per mantindre la col·laboració i preval el mapatge de les necessitats per avaluar la prioritat dels projectes. L’equip de Dalmau projecta millores en carreteres, voreres, accés a edificis, carrils bici, conversions en zona de vianants, rehabilitació de façanes, protecció d’entorns, creació de zones verdes, renovació de l’enllumenat, però també des de la perspectiva de l’eficiència energètica –Europa exigeix integrar la transició ecològica– i des de la perspectiva de gènere –la cohesió és un altre imperatiu del pla europeu–.

Els objectius del programa són “impulsar la implementació de l’agenda urbana espanyola i l’activitat de rehabilitació energètica amb una visió integral”, tant en barris com en edificis públics, així com preparar els municipis davant la transició ecològica i digital, cohesió social i territorial en el marc de la recuperació econòmica. El programa inclou “impulsar operacions de regeneració i renovació urbana de gran escala, en barris o zones delimitades en funció del seu nivell de renda, necessitats i potencialitats”, és a dir, actuacions en espais altament vulnerables i treballar en la “millora substancial de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, conservació, seguretat, digitalització dels edificis”.