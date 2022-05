El Govern valencià proposa als municipis sancionar els demandants de prostitució amb multes fins a 3.000 euros

El PSPV intensifica la seua agenda abolicionista de la prostitució a través de l’executiu autonòmic. La Conselleria de Justícia, que dirigeix Gabriela Bravo, ha elaborat un model d’ordenança perquè els municipis sancionen els demandants de prostitució amb multes fins a 3.000 euros.

El model que defensa la branca socialista en el Govern autonòmic, on les competències estan dividides i les maneres de combatre l’explotació sexual són diverses, es presenta com la contraposició a l’ordenança aprovada per a l’Ajuntament d’Alacant pel PP, Ciutadans i Vox. El consistori que dirigeix el popular Luis Barcala sanciona les dones que exerceixen la prostitució per conductes considerades incíviques, sense tindre en compte les condicions d’explotació sexual o vulnerabilitat i produint una “revictimització”, segons denuncien col·lectius feministes.

Bravo defensa un model que sancione prostituïdors –proxenetes i demandants de prostitució–, que segueix les línies marcades pel Fòrum Abolicionista que la conselleria va presentar el gener passat. L’ordenança, presentada dijous juntament amb l’alcalde de Mislata i secretari provincial del PSPV a València, Carlos Fernández Bielsa, i l’alcalde d’Elda i president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro, posa el focus en la demanda de sexe com a pedra central en aquesta forma de violència contra les dones. Aquest marc, a la disposició dels ajuntaments valencians, recull la prohibició de la demanda de prostitució, que considera infracció greu, i la sanciona amb multes fins a 1.500 euros, que poden incrementar-se fins a 3.000 si es fa prop d’un centre educatiu o un lloc amb afluència infantil. També seran sancionats els proxenetes, assenyalats en la norma com “els que col·laboren amb els demandants de sexe pagat com a intermediadors”.

L’ordenança prohibeix la publicitat que promoga el consum de prostitució, que considera infracció lleu, i la sanciona amb multes fins a 750 euros. En aquest cas, serà responsable tant qui execute materialment l’acte de publicitat com l’anunciant. Des de la conselleria remarquen que en cap cas seran susceptibles de ser sancionades les persones prostituïdes i s’impulsaran plans municipals que faciliten l’accés a serveis i recursos que els permeten eixir del sistema prostitucional.

La consellera considera que una “societat decent” passa per abolir la prostitució, “una forma de violència de gènere”. “Es tracta de construir un projecte integral perquè les víctimes puguen tirar avant dins d’un marc de dignitat”, remarca la titular de Justícia. Durant la seua intervenció, Bravo ha defensat que les corporacions locals tenen “competències i capacitats suficients per a estar en la primera línia de l’erradicació de la prostitució a través de les ordenances municipals, que són un instrument molt potent per a marcar la diferència entre els municipis que protegeixen la dignitat de totes les persones i els que, per a vergonya seua i nostra, n’abdiquen”.

L’ordenança es mou en la línia dels documents aprovats pel PSPV i el PSOE en els seus últims congressos, amb un compromís ferm per abolir la prostitució. Els ajuntaments socialistes incorporaran l’ordenança abolicionista, segons ho comunicava la sotssecretària general i secretària d’Igualtat del PSPV, Ana Domínguez. No obstant això, la postura no és unànime ni en el moviment feminista ni en la coalició d’esquerres que subscriu el Pacte del Botànic, on no hi ha consens sobre com ha d’abordar-se l’explotació sexual. Algunes veus de Compromís reclamen abordar la prostitució amb les dones afectades i en Unides Podem el debat continua obert. Les mesures impulsades per la Conselleria d’Igualtat se centren en itineraris d’inserció sociolaborals per a víctimes de tràfic, a través de la renda valenciana d’inclusió.