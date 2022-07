Hisenda injectarà 2.800 milions d’euros a la Generalitat Valenciana per fer front a la crisi en els pressupostos del 2023

El Govern incrementarà en un 26% els fons a la Generalitat Valenciana per elaborar els pròxims pressupostos, uns comptes clau per a mitigar l’impacte de les successives crisis econòmiques dels últims dos anys. La proposta aprovada en el Consell de Política Fiscal i Financera implica sumar 2.800 milions d’euros d’aportació de l’Estat a les arques autonòmiques, una quantitat amb què es preveu fer front a la inflació i l’increment generalitzat de costos.

La ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, ha traslladat als responsables autonòmics que el Govern incrementarà els recursos, en general, en un 24% per als territoris. La Comunitat Valenciana estarà un 2% per damunt de la mitjana, segons aquest càlcul, que ha sigut rebut amb entusiasme en la Generalitat Valenciana. El conseller d’Hisenda, Arcadi España, juntament amb altres dirigents del PSOE, havia traslladat a la ministra la necessitat de més recursos per a totes les comunitats a conseqüència de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, recordant que, com a comunitat infrafinançada, les necessitats resulten més grans.

En concret, per al 2023, la Comunitat Valenciana rebrà 13.540,6 milions d’euros d’aportacions de l’Estat a través del model de finançament, “una xifra històrica per a un moment complex econòmicament que ens permetran elaborar uns pressupostos amb què donar resposta i suport econòmic a les famílies, persones autònomes i empreses que estan patint l’increment de costos i a la inflació”, ha destacat España. El dirigent, satisfet amb l’augment, reclama al ministeri “anar més enllà” i aplicar “dèficits asimètrics” en funció de les característiques específiques de cada autonomia. “No es pot tractar igual comunitats autònomes que no tenen una mateixa situació de partida i han de garantir-nos una solució a l’infrafinançament valencià, ja que la reforma encara no s’ha produït”, ha apuntat després de la reunió.

Segons apunten des del govern autonòmic, la ministra ha confirmat que la reforma del model abordarà també una solució al problema del deute derivat de la insuficiència del sistema de finançament, que es compromet a renovar. Montero ha traslladat a les comunitats que el seu departament respondrà a les al·legacions presentades al gener per a avançar en la reforma del sistema de repartiment de recursos. Pel que fa al deute, el ministeri encarregarà a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) un informe per a plantejar un pla de sanejament que garantisca la viabilitat financera de les comunitats, agreujada per la pujada dels tipus d’interés aprovada pel Banc Central Europeu.