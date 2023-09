La inactivitat de Vox en les Corts Valencianes: tres iniciatives en tres mesos

Tres iniciatives en tres mesos. Tres iniciatives que no són propostes parlamentàries, ni proposicions legislatives, ni preguntes o interpel·lacions; són tres peticions de compareixences. És la faena que ha fet Vox en el primer trimestre de la legislatura, la primera en què l’extrema dreta forma part del Govern autonòmic.

És habitual que els grups que sustenten al govern tinguen una activitat més baixa que els de l’oposició, ja que aquesta exerceix la tasca de control i fiscalització a l’executiu, però l’absència d’activitat és una anomalia. En total, els quatre grups parlamentaris han registrat ja gairebé 800 iniciatives parlamentàries aquest trimestre, des que el parlament es va constituir el 26 de juny.

Les sol·licituds de Vox, que figuren en el web de les Corts Valencianes, reclamen les compareixences dels secretaris autonòmics de Sistema Sociosanitari i d’Igualtat i Diversitat, així com del conseller d’Educació, per a explicar les línies del seu mandat, les tres registrades pel seu portaveu, Ana Vega. No consta en el web del parlament cap altra iniciativa de cap altre diputat del grup.

En el mateix període, amb els mateixos dies hàbils i amb el mateix calendari parlamentari per a tots, el Grup Popular, majoritari en el govern i que deté la presidència, ha registrat 48 iniciatives; els socialistes 248 i Compromís, 415.

En la legislatura passada, entre maig i agost (els tres primers mesos d’activitat, atés que les Corts es van constituir el 16 de maig), els grups que sustentaven l’executiu autonòmic van presentar un centenar d’iniciatives entre el PSPV, Compromís i Unides Podem. En aquest període, pandèmia enmig, Vox va presentar 3.786 iniciatives; Ciutadans 9.172; Compromís 1.453, Unides Podem 748, el PSPV 3.295 i el PP, el grup més actiu, 11.732.