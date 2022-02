Juan Piqueras, el crític de cinema a qui el franquisme va afusellar

“Nuestro Cinema no pot admetre amistosament més que un cinema capaç de deslliurar-lo definitivament de la pobresa ideològica del de hui. És a dir, un cinema amb fons, amb idees àmplies, amb contingut social (...) Ens fa falta un cinema que enfoque àmpliament el tema social, el tema documental sense falsejar-lo, el tema educatiu des d’un punt de vista sincer”. Al juny del 1932, Juan Piqueras elogiava els cineastes soviètics com Einsenstein, Pudovkin, Dovzhenko i carregava contra William Hays, el seu codi censor i el cinema d’estreles de Hollywood. El primer número de la revista Nuestro Cinema, que prompte es convertiria en una referència a escala internacional, era una declaració d’intencions del periodista i crític valencià, que veia en la fàbrica de somnis una fàbrica emancipatòria.

El dia que Juan Piqueras esperava a Palència el tren que hauria de portar-lo a París amb la seua dona no sospitava que les actes del consell de redacció de la seua gran obra periodística, que advertien des del seu origen de l’auge del totalitarisme, passarien a formar part de l’arxiu polític social, constituint, juntament amb la seua correspondència, les poques proves de la seua sentència de mort. Piqueras, crític cinematogràfic de referència en els anys trenta, va ser una de les primeres víctimes reconegudes del franquisme, la primera pedra per a destruir qualsevol rastre de pensament humanista al país.

Piqueras va ser afusellat en un moment i lloc sense determinar, a mitjan juliol del 1936 als voltants de Palència, probablement en Venta de Baños, mentre esperava el tren que havia de portar-lo a París amb la seua dona i el seu fill. El crític, fervent defensor de la revolució obrera, va haver de desviar la seua trajectòria inicial afligit d’una forta úlcera d’estómac, que el va obligar a romandre immobilitzat uns dies. En la seua última carta, datada el 19 de juliol de 1936, en una estació palentina, escriu a un bon amic: “Mai he sentit la revolució tan a prop i jo en el llit. És desesperant aquesta nit”. No queda constància de si va arribar a pujar al tren.

Per a Enrique Fibla, més que la República dels intel·lectuals, Piqueras representava la “República dels pedagogs”. L’historiador recupera el material biogràfic, els arxius i la correspondència en Los años imposibles: memoria inacabada de Juan Piqueras (Barlin, 2021), un llibre a cavall entre l’assaig i la biografia del crític de cinema en què l’autor es val de la dona del periodista, Ketty González, com a conarradora de la seua història de vida.

Piqueras va voler portar la revolució obrera al cinema, no des d’una perspectiva pamfletària, sinó com a generador de pensament, conscient del seu potencial com a artefacte de transformació cultural i emancipador per a les classes més populars. És per això que va intentar, segons mostra la seua correspondència, buscar fórmules de cinema no professional per a plasmar la realitat obrera, com a Anglaterra, i es va interessar profundament pel cinema soviètic. La idea del cinema com a eina de transmissió de valors, com a “energia transformadora” per a la participació política, el va fer sentir-se atret per les produccions soviètiques, impulsades des de l’estat i no des de les butxaques privades per a realimentar-se, sense anticipar la censura que arribaria a l’URSS de la mà de l’estalinisme.

“El cinematògraf compleix una missió importantíssima sobre la ciència, sobre l’art i sobre el futur de la joventut”, indicava en els seus escrits. El periodista “intuïa que hi havia alguna cosa més en la seua capacitat per a portar nous mons i realitats a un gran nombre d’espectadors”. En un país marcat per l’analfabetisme, el treball d’una cultura visual resultava determinant en les possibilitats emancipatòries de la població.

Piqueras va estar en moviment constant entre Madrid, París, València, Brussel·les i Moscou. Des de la capital francesa, on va llançar la seua revista, va viure el final de la dictadura de Primo de Rivera i la proclamació de la Segona República, amb viatges constants d’anada i tornada que posen en qüestió, segons Fibla, el concepte de “mur dels Pirineus”. Nuestro Cinema va ser la primera publicació periòdica en espanyol dedicada a la teoria i la història política i social del cinema i va exercir de nexe cultural: es coordinava a París, s’editava a Madrid i s’imprimia a Barcelona. El crític va exercir d’“antena” a banda i banda de la frontera muntanyenca, amb la intenció de buscar aliats per a crear una cultura cinematogràfica alternativa a Espanya, al marge dels estereotips imperants en el moment, aquelles “espanyolades” de caire folklòric.

Al contrari que altres intel·lectuals en els anys 20, Piqueras provenia d’una família de llauradors que cultivaven safrà i no disposaven de recursos per a escolaritzar als seus fills. Sí que van poder fer-ho en una Escola d’Arts i Indústries creada per un grup de pedagogs en horari nocturn, que el van animar a traslladar-se a València a treballar la seua vocació literària. Va arribar a la ciutat amb 16 anys per treballar en una botiga d’ultramarins en el barri del Grau i va viure en una golfa en el barri del Carme, on va poder iniciar-se en allò conegut com a vida bohèmia cultural: una formació intel·lectual al voltant de les xarrades en les tavernes.

Des de l’entresolat al carrer de Cavallers, en el barri d’artesans llavors, va iniciar una biblioteca popular ambulant i va impulsar una revista amb el seu germà Luis, un setmanari en què escrivia sobre literatura i cinema. El 1925 va llançar la seua primera revista dedicada al cinema, Vida Cinematográfica, en què va comptar amb signatures com la de Ramón Gómez de la Serna, encara que només va publicar dos números. Tres anys després, complida una dècada a València, se’n va anar a Madrid atret per les activitats de la Residència d’Estudiants i els cafés, organitzats al voltant de De la Serna. Des d’allí va començar a organitzar sessions de cineclub amb les pel·lícules sobre les quals llegia en la premsa estrangera i va encetar una notable amistat amb Luis Buñuel, i es va convertir en poc més d’un any en un referent per als crítics espanyols. El seu cercle amistós va anar completant-se amb Rafael Alberti i Josep Renau, a qui va mostrar les teories del muntatge soviètiques. El crític, conta l’assagista, es desesperava “davant la incapacitat de la indústria cinematogràfica espanyola per produir pel·lícules d’interés social i estètic, capaces de reflexionar sobre els grans canvis que experimentava la societat” i buscava revertir-les en els seus debats i les seues publicacions.

Les seues restes, conta Fibla en la seua obra, estan situades en una zona sense identificar, al costat de quatre cossos més. L’historiador, que reivindica que “recordar i despertar són íntimament afins”, citant Walter Benjamin, tracta de recuperar el llegat del crític per recuperar la cultura que el franquisme va voler esborrar. I irònicament lamenta: “Fins i tot la lògica de la propietat privada s’imposa sobre la memòria històrica”.