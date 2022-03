L’al·legat contra l’extrema dreta d’un conseller socialista detingut pel franquisme

“He escoltat un llenguatge que em recordava quan la justícia em va assenyalar com a persona que volia acabar amb l’odi”, un llenguatge que “recorda quan a mi em van tancar per defensar la democràcia i el respecte a les persones i als drets humans”. El conseller d’Hisenda del Govern Valencià, Vicent Soler, esbroncava dijous l’extrema dreta l’ús del parlament autonòmic com a espai de confrontació i altaveu de valors antidemocràtics.

En una sessió de control aspra, agitada per la simbologia i per continus “Viva Espanya” procedents de la bancada d’extrema dreta, el conseller socialista va rememorar el seu empresonament per la Brigada Politicosocial en el tardofranquisme. Soler, llavors membre dels Socialistes Valencians Independents (SVI) i professor de la Facultat d’Econòmiques juntament amb Ernest Lluch, va ser detingut el 1975 i encausat amb una petició de sis anys de presó pel Tribunal d’Ordre Públic.

El dirigent socialista i nou persones més van ser detingudes en una operació contra l’oposició al règim que es va conéixer com “Els deu d’Alaquàs”. El grup va impulsar la Taula Democràtica del País Valencià, una plataforma per a la recuperació de l’autogovern valencià, que seguia els passos de nacionalitats històriques com la basca o la catalana. La Taula es va formar per representants del socialisme valencianista –que prompte es convertiria en el Partit Socialista del País Valencià (PSPV)–, el Partit Comunista d’Espanya (PCE), el Partit Carlista del País Valencià (PCPV) i els democratacristians de la Unió Democràtica del País Valencià (UDPV).

El conseller d’Hisenda responia així a una pregunta parlamentària de Vox, que va acusar el Govern valencià de desprotecció dels menors tutelats i va dedicar un rastre d’improperis als seus dirigents. L’extrema dreta considera que l’executiu del Botànic i el seu president, Ximo Puig, han “segrestat el benestar” dels ciutadans, han “ficat el separatisme a les aules”, “posen per davant els delinqüents” en la política d’habitatge i van “fent el borinot” d’un costat a l’altre. Al president autonòmic es van referir com a “mesquí”, “covard”, “corrupte”, “indigne”.

L’al·legat del conseller coincidia amb l’acord del PP per a formar a Castella i Lleó un govern de coalició amb l’extrema dreta, que tindrà tres conselleries i la presidència de les Corts autonòmiques, un acord que el president del PP europeu desaprova.