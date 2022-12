Les cartes de Compromís per a les autonòmiques: Baldoví al Consell per València, Mas per Alacant i Marzà per Castelló

Després de l’eixida de Mónica Oltra de la Generalitat Valenciana i de la primera línia de Compromís, la coalició rema en aigües turbulentes i tracta de recompondre els equilibris entre Iniciativa, Més Compromís (antic Bloc), Verds-Equo i els independents que militen en la formació. Les tres forces que componen la coalició, la segona en pes en el Govern del Pacte del Botànic, treballen en l’elaboració de les seues llistes municipals i autonòmiques intentant encaixar les seues diferents sensibilitats polítiques en el complicat mapa territorial.

Els valencianistes, com els seus socis del PSOE i d’Unides Podem, estan convençuts que les comarques alacantines són l’espai en què es disputa amb la dreta la reedició del govern progressista amb un tercer acord del Botànic. També saben que amb la que va ser el seu número u apartada, de moment, de la política de primera línia, necessiten una alineació capaç de mobilitzar l’electorat d’esquerres que els va fer disparar el seu resultat en les urnes el 2015.

En aquest escenari, i encara amb les primàries obertes, la direcció de Compromís comença a dibuixar la seua alineació per a la pròxima primavera. La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, va anunciar dilluns la decisió de concórrer al procés intern per a ser la número u del partit per la circumscripció d’Alacant a les Corts Valencianes. “Torne a casa amb la certesa que tots aquests mesos d’aprenentatge en la Vicepresidència de la Generalitat ens portaran a aconseguir fites increïbles per a la província d’Alacant”, anunciava Mas, acompanyada de Manuel Alcaraz, exconseller de Transparència i padrí polític seu, a vegades també el seu conseller. Precisament Alcaraz reapareixia la setmana passada en un acte amb Ximo Puig i la vicepresidenta per presentar el seu últim llibre, El oficio de Casandra, un recopilatori d’escrits en què reclama una política pacient, assossegada i que mire a llarg termini per l’interés general.

La decisió de Mas, que insistia que Compromís és “la clau d’un tercer Botànic”, implica que no hi haurà disputa en la coalició per a optar a la presidència de la Generalitat Valenciana. Malgrat que en un primer moment una part de Compromís es va sorprendre de la decisió del diputat en el Congrés, Joan Baldoví, d’optar a liderar electoralment el partit, la vicepresidenta recalcava dilluns, acompanyada per la plana major de la coalició, que no hi haurà cap conflicte intern en aquesta via. “No és qüestió de presentar-me amb Joan [*Baldoví] o sense, que estic presentant-me amb ell, cadascú des d’una circumscripció. Crec que l’important era garantir un tercer Botànic i crec que puc intentar propiciar construir-lo des d’Alacant per al conjunt de les forces progressistes”, responia als periodistes, mentre que Baldoví, al seu costat, ratificava: “Sempre farem tàndem en compte de batalla, no batallarem mai”.

La fotografia, en què apareixen el president de les Corts Valencianes, Enric Morera; la consellera d’Agricultura i Transició Ecològica, Isaura Navarro; la portaveu parlamentària, Papi Robles; l’alcalde de València, Joan Ribó, i diversos diputats i representants municipals, implica un tancament de files entorn de tots dos. L’alineació la completarà l’exconseller d’Educació i dirigent de Més, Vicent Marzà, que serà el cap de cartell per la província de Castelló.

Baldoví el substituirà en el Congrés la periodista Maria Josep Picó, que va entrar com a independent en les llistes de Compromís a les generals el 2019. Una vegada passades les eleccions autonòmiques, la coalició ha de decidir qui ocupa en les llistes al Congrés el lloc del diputat, que s’ha guanyat una extensa popularitat per les seues intervencions i pel seu paper en la negociació pressupostària, arrapant pactes amb el PSOE i Unides Podem. En aquest marc, segueix present la incògnita sobre la plataforma de Yolanda Díaz i quin paper tindran les forces d’arrelament territorial en Sumar.

D'altra banda, a la ciutat de València, després dels conflictes sorgits en Iniciativa sobre els seus candidats, aquest dilluns ha aprovat l'assemblea local de Compromís una llista en la qual acompanyaran a Joan Ribó, que opta a la reelecció com a alcalde, per aquest ordre, Papi Robles, Glòria Tello, Pere Fuset, Sergi Campillo, Lucía Beamud, Giuseppe Grezzi, Ferran Puchades, Eva Coscollá, Luisa Notario, Maria Giner, Juan Antonio García, Reyes Matamales, Raquel Valles i Isabel Lozano.