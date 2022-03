Les Corts Valencianes insten el Govern a elaborar una legislació que assegure la llibertat sexual de les dones i identifique la submissió química

El parlament valencià vol aprovar una sèrie de normatives que establisquen el consentiment com a eix de la legislació sobre llibertat sexual. Les Corts Valencianes debaten aquesta setmana una iniciativa d’Unides Podem, soci del govern de coalició, per instar el Govern autonòmic i el govern central a reformular les lleis encaminades a previndre i combatre la violència masclista.

La proposta de la formació d’esquerres planteja “una política i una normativa que avancen cap a una cultura sexual feminista, d’educació sexual i llibertat sexual activa”. Per fer-ho, reclamen, s’han d’establir el consentiment i el desig “com a elements clau per a assegurar la llibertat sexual i la seua falta com a element central definitori d’una agressió sexual, en què cap dona haja de resistir-se per demostrar que va patir agressió sexual”, una referència que recorda la valoració judicial de l’agressió grupal coneguda com ‘la Manada’ en els Sanfermines del 2017.

La proposició exigeix que es forme els jutges i altres operadors jurídics per evitar l’anomenada “victimització secundària” –que la persona agredida haja de repetir el seu testimoniatge nombroses vegades, causant-li danys derivats–, es compte amb mesures d’acompanyament a víctimes i supervivents de violència sexual i, com a eina de prevenció, s’establisquen polítiques públiques educatives de foment de les relacions interpersonals i “masculinitats igualitàries i no tòxiques”.

El text ha sigut esmenat per Compromís per afegir a les dades estadístiques la submissió química –l’ús de drogues que anul·len la voluntat– com a ítem per a les investigacions i el desglossament de les agressions sexuals. La formació valencianista va sol·licitar al Govern central i a la Conselleria de Justícia dades i protocols sobre l’ús de drogues en les agressions, en augment en l’últim lustre, segons l’Institut Nacional de Toxicologia, però sense una radiografia clara.