Les forces d’esquerra preparen el terreny per a la confluència electoral: “Seria suïcida afrontar-lo des de la divisió”

Unides Podem i les forces d’esquerres de diferents àmbits estatals preparen la seua aliança conjunta per a la pròxima convocatòria electoral. El sisé congrés d’Iniciativa-Compromís, el partit que lidera Mónica Oltra, ha servit com a plataforma perquè una desena de formacions de l’espai polític situat a l’esquerra dels socialdemòcrates clàssics manifesten que, en essència, tenen les mateixes pretensions.

Els actes previs al congrés, que porta el lema Construir màtria, ja van servir per a avançar els treballs “d’escolta” de la vicepresidenta segona del Govern i líder d’Unides Podem, Yolanda Díaz. L’acte Altres polítiques, celebrat a València el novembre passat, que va agrupar Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García i Fátima Hamed Hossain, ja va servir com a plataforma de treball a la recerca d’un projecte polític capaç de conjuminar els espais que les dirigents representen.

A l’auditori del Palau de Congressos de València dissabte assistien com a convidats representants de les formacions que governen la Generalitat Valenciana amb l’Acord del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida), que reivindiquen el pacte com una eina de progrés. “Totes les mirades de l’esquerra reals i possibles que poden canviar una societat estan en el si del Botànic”, apuntava el portaveu del PSPV i sotssecretari de la formació, Manolo Mata. Però també hi assistien representants de Más Madrid, Unión del Pueblo Leonés, Geroa Bai, Els Comuns o Més Mallorca, formacions que comparteixen la manera de veure les polítiques socials i l’objectiu del reconeixement de l’Estat com a ens plurinacional. Gran part de les seues intervencions han advertit del perill que encarna l’augment del discurs d’odi que proclama l’extrema dreta des de les institucions i que té la seua rèplica als carrers, amb agressions masclistes, lgtbifòbiques o xenòfobes.

El dirigent de Podem, Héctor Illueca, que va ser mà dreta de Yolanda Díaz en la Inspecció de Treball abans de ser vicepresident segon del Consell, subratllava els punts en comú d’aquestes formacions: “En essència, parlem el mateix idioma”, en referència al valencià, però també al projecte “feminista, igualitari”, amb atenció a la transició energètica i ecològica.

“Seria irresponsable, algú podria pensar fins i tot que seria suïcida, enfrontar aquest escenari des de la divisió i la competència fratricida, i hem de demostrar a la nostra gent que tenim plena consciència del moment històric. Les pròximes cites electorals posaran a prova el nostre criteri polític, i és tant el que ens hi juguem que estem obligats a ser tan generosos com intel·ligents. No tenim marge per a equivocar-nos”, incidia el dirigent d’Unides Podem, amb un discurs ratificat en la resta de les intervencions. Colau, García i Hammed, que han enviat missatges de suport a Oltra a través d’un vídeo, recordaven l’espai de diàleg del novembre passat, en què les cinc representants apuntaven que “una altra manera de fer política és possible”.

La “guerra cultural”

En la seua intervenció durant el matí, la número dos del Govern valencià advertia als assistents sobre la “guerra cultural” que plantegen la dreta i l’extrema dreta, un conflicte que, més enllà de les necessitats materials de la població, explica la desafecció política o l’impacte emocional de les decisions i el context sobre la població. Només així s’explica que a Madrid, comunitat que ha patit un impacte brutal de la pandèmia en vides humanes, puga pregonar el discurs de “llibertat”, considera Oltra.

La dirigent d’Iniciativa-Compromís ha iniciat el seu discurs fent referència al conflicte bèl·lic a Ucraïna: “Quan la pàtria brama, trau els tancs al carrer i apunta amb els canons, és més necessària que mai la màtria. No sols diem no a la guerra, diem no als exèrcits i no a les armes, les úniques bales que no maten són les que no existeixen”, ha recalcat la vicepresidenta del Consell, que subratlla que “no es pot enderrocar la casa de l’amo amb les eines de l’amo”, fent referència a noves dialèctiques.

La coportaveu de Compromís ha posat l’accent que ‘Construir Màtria’ és millorar la vida de la gent, “tindre serveis públics potents, sanitat sense barreres, millorar les condicions materials de les persones. Coneixem els grans reptes que tenim davant, la lluita contra el canvi climàtic i les desigualtats. Però la gent també necessita esperança, alegria, sentir-se segura, agermanada, necessita saber que no deixarem ningú arrere, això és el que genera felicitat”.