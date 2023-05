Més de la meitat dels valencians creuen que la Comunitat ha millorat i que la gestió de Ximo Puig ha sigut positiva

La major part dels valencians estan contents amb la gestió del Govern del Botànic i valoren la gestió de Ximo Puig al capdavant. L’últim baròmetre del CIS, que pregunta per les eleccions municipals i autonòmiques del pròxim 28M, dona resultats optimistes per a la coalició d’esquerres que des del 2015 gestiona la Comunitat Valenciana.

Quasi la meitat dels ciutadans consideren que la situació general de la Comunitat Valenciana ha millorat. En concret, el 8,3% creuen que està molt més bé; el 39,5% responen que està millor i un 14% apunten que igual que fa quatre anys. En les respostes negatives, un 24% creuen que pitjor i un 9,6% molt pitjor. Preguntats per la gestió del seu president en l’últim any, el 48,1% creuen que ha sigut bona i un 7,2% creuen que molt bona, mentre que només el 23% responen roïna i el 14% molt roïna.

En termes generals, la major part dels ciutadans creuen que el seu govern està implicat en els problemes ciutadans, però no es mostren tan entusiasmats sobre la seua capacitat resolutiva. Els enquestats creuen que el govern coneix els conflictes, dialoga per a resoldre’ls i té sensibilitat pels col·lectius vulnerables; no obstant això, un 34,6% dels ciutadans creuen que ha demostrat “poc” sobre com resoldre’ls, encara que un 43% estimen que molt o bastant.

Pel que fa a la proximitat dels comicis, l’enquesta pregunta si pesen més els temes autonòmics o els estatals en la intenció de vot. En el cas valencià, un 62,9% afirmen que els temes de la seua comunitat autònoma, mentre que el 30% apunten les qüestions en clau nacional. El 56% dels enquestats asseguren que voten en funció del programa electoral, mentre que un 27% apunten les sigles polítiques com a factor principal i un 13%, el candidat que es presente. El 77% dels ciutadans asseguren que amb tota probabilitat aniran a votar el pròxim 28 de maig i un 20% no tenen clar el sentit del seu vot.

Per caps de cartell, els candidats del PSPV i Compromís són els més ben valorats. De fet, són els únics que aproven en percepció ciutadana. El socialista Ximo Puig aconsegueix la nota mitjana més alta amb un 5,58, seguit de Joan Baldoví, que obté un 5,23. Els segueix el candidat del PPCV, Carlos Mazón, amb una qualificació de 4,76; l’aspirant d’Unides Podem-EUPV, Héctor Illueca, amb un 4,14, i la representant de Ciutadans, Mamen Peris, que trau un 4,04. La nota més baixa és la del candidat de Vox, Carlos Flores, que es queda en un 3,39. Segons l’enquesta, només l’1,1% de la població manifesten que no coneixen Ximo Puig. El candidat de Compromís és desconegut per al 14,9% de l’electorat; seguit de Mazón, a qui el 27,2% de les persones no coneixen; Illueca, amb un 35,2%. Els líders menys coneguts són el candidat de Vox, Carlos Flores, amb un 48,8% i la de Ciutadans, Mamen Peris, amb un 50,4%.