Mireia Mollà reclama a Brussel·les que la norma que regule les bateries n’impedisca la incineració en abocadors

La consellera de Transició Ecològica del Govern Valencià, Mireia Mollà, que exerceix aquest semestre com a portaveu de les comunitats autònomes en el Consell Europeu, reclama que el reglament sobre bateries, en debat aquesta setmana, excloga expressament la incineració d’aquests productes en abocadors.

La dirigent valenciana, que ocupa el càrrec de portaveu semestral per sorteig, ha reclamat divendres a Brussel·les que els estats membres treballen en fórmules que minimitzen l’impacte ambiental en la producció i la vida útil de piles i bateries, dos components que resulten claus en les polítiques de transició energètica. “Europa ha d’assegurar-ne el subministrament amb un aprofitament sostenible dels seus propis recursos miners i un augment de la circularitat que no incremente els riscos ambientals i socials en cap lloc del món, cosa que permetrà també reduir la dependència estratègica de tercers països”, ha defensat la consellera en el Consell de Ministres de Medi Ambient, que aborda el reglament d’aquests materials.

La titular de Transició Ecològica insisteix que “els residus de piles i bateries han de recollir-se de manera separada” i que quan la producció vinga de països tercers, s’han de vigilar els requisits perquè la fabricació i el trasllat es faça concorde als països membres. Alhora, Mollà advoca per minimitzar l’empremta de carboni de la producció i optar per l’extracció de minerals de proximitat, com ara níquel, plom, cobalt o liti.

Els fons Next Generation, que es canalitzen a través dels plans estatals, preveuen quantioses sumes per a fomentar la producció d’energies renovables i el seu emmagatzematge, uns projectes que han generat interés en la indústria automobilística i en el sector de la mobilitat. A la Comunitat Valenciana es perfilen dos grans projectes: una fàbrica de Volkswagen a Sagunt, que nodrirà també la factoria Ford d’Almussafes, i una gigafactoria de bateries a Llíria, associada a Power Electronics, per a emmagatzematge energètic. Amb la crisi energètica que va arrancar amb la pandèmia i s’ha intensificat amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna, les bateries i el seu ús amb energies renovables es perfilen com una fórmula per a la sobirania energètica en països com Espanya, sense producció de combustibles fòssils i amb una dependència elevada del mercat estranger.

La Unió Europea debat una proposta d’harmonització del reglament per a reforçar la sostenibilitat de les piles i les bateries al llarg del seu cicle de vida i garantir requisits mínims de sostenibilitat per a totes les introduïdes en el mercat interior de la UE, augmentar la resiliència de la cadena de subministrament de matèries primeres per a la producció de piles i bateries aprofitant el potencial de l’economia circular i reduir els impactes ambientals i socials en totes les fases del cicle de vida d’aquests productes.