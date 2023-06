Mónica Oltra, un any després de la seua dimissió: “El 28M va triomfar el vot iracund de la gent que té por”

Mónica Oltra, exvicepresidenta del Govern valencià del Pacte del Botànic, ha afirmat que en les passades eleccions del 28M, “va triomfar el vot iracund de la gent que té por”. Així s'ha pronunciat, un any després de la seua dimissió, durant l'acte de presentació del llibre Operación Jaque Mate. Cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo, del periodista Ernesto Ekáizer, celebrat aquest dimecres al Centre de Cultura Contemporània de València. Es tracta del tercer acte públic en el qual participa la dirigent de Compromís des de la seua dimissió com a vicepresidenta el 21 de juny del 2022, arran de la seua imputació en la causa que investiga la gestió de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives dels abusos de l'exmarit d'Oltra a una menor tutelada per la Generalitat Valenciana.

La dirigent de Compromís ha defensat al llarg de la instrucció de la causa que és víctima d'una estratègia de 'lawfare' (la utilització de la justícia penal amb finalitats polítics) per part de l'extrema dreta, que exerceix l'acusació popular i particular. Un argumentari que casa, a primera vista, amb el relat periodístic d'Ernesto Ekáizer sobre les clavegueres de l'Estat i el seu màxim exponent, el comissari jubilat José Manuel Villarejo.

El director del Centre de Cultura Contemporània de València, José Luis Pérez Pont, ha presentat a Oltra com a “advocada i mediadora comunitària” i ha defensat que en el cèntric recinte cultural “a més de llibertat, hi ha igualtat i diversitat”, en una referència gens vetlada al nou Govern autonòmic que estan formant el PP i Vox.

Oltra ha sigut rebuda amb efusius aplaudiments per dos centenars d'espectadors (molts d'ells quadres de Compromís). Miquel Real, excap de gabinet de la dimitida vicepresidenta i presentador de l'acte, ha vinculat la dimissió de Mónica Oltra i la instrucció de la causa amb la dreta judicial i ha repassat les eixides de to dels ultres que exerceixen les acusacions (Vox, l'agitadora Cristina Seguí i el neofeixista José Luís Roberto). “No és un escac i mat”, ha afirmat Real en al·lusió al llibre d'Ekaizer i a la situació judicial i política d'Oltra després de la seua dimissió.

La dirigent de Compromís, molt emocionada al començament de l'acte, ha revelat que s'ha graduat en mediació social (“i no en un curs de soldadura”, tal com va insinuar en l'única entrevista que ha concedit després de la seua dimissió, en el programa Salvados de la Sexta).

“Guerra bruta en els tribunals”

Mónica Oltra, en al·lusions gens disimulades a la causa judicial en la qual figura com investigada, ha defensat la “funció important” que compleixen les clavegueres. “En una ciutat, si no les tens, la merda estaria a la vista”, ha afirmat. Oltra ha criticat l''Operació Kitchen' (l'espionatge per part del Ministeri de l'Interior del PP a l'extresorer de la formació Luís Bárcenas): “És el més greu que ha passat en aquest país i no obri portades de diaris i de telenotícies”.

La dirigent de Compromís ha carregat contra la suposada estratègia de 'lawfare' que es va cobrar la seua carrera política, que ha definit com una “guerra bruta en els tribunals” i la seua utilització per a “aniquilar adversaris polítics a través de manipulacions i muntatges”. “Han passat les eleccions i, si em permeteu la broma, ara controlaran la justícia per la porta gran i a coll”, ha agregat en referència al torero Vicente Barrera, proposat per Vox com a vicepresident del Govern valencià.

“Fan la guerra bruta i ara controlaran el lloc on es controla la guerra bruta, no és casualitat que s'hagen demanat Justícia”, ha afirmat sobre el repartiment de departaments autonòmics entre el PP i Vox. L'exvicepresidenta valenciana ha vaticinat que el futur Executiu format pel PP i Vox procedirà prioritàriament a “eliminar la transparència i la dació de comptes”.

Oltra ha al·ludit a l'aprenentatge que ha dut a terme en l'últim any en matèria de mediació comunitària (“m'ha salvat la vida”, ha dit). També ha analitzat les eleccions autonòmiques i municipals del passat 28 de maig, en les quals el Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, va perdre el Palau de la Generalitat. “La por és una emoció molt complicada perquè ens paralitza i ens trau el pitjor de nosaltres, la ira que va votar el 28M és la que naix de la por”, ha argumentat. També ha demanat autocrítica, sense entrar en els detalls, a “les esquerres”. “Hauríem d'interrogar-nos quina participació tenim en això”, ha dit la dirigent de Compromís.

El Govern i el poder

Oltra ha recordat que arribar al Govern, almenys en el cas de les esquerres, no és sinònim de prendre el poder en el Palau d'Hivern. “Jo estic en el Govern, no estic en el poder, en el poder estan uns altres”, ha resumit la presentadora de l'acte, qui també ha matisat que l'Executiu —siga central o autonòmic— “pot fer moltes coses, fer molts límits i pot regular”.

L'exvicepresidenta del Govern valencià, en to desafiador, s'ha dirigit a l'empresari Alberto de Rosa, directiu del grup Ribera Salud, que va anunciar una querella contra Oltra per vincular-li amb l'estratègia de 'lawfare' de l'extrema dreta en la causa que en la qual està investigada. “Alberto de Rosa, si vosté m'està sentint, vosté i quants més?”, ha dit.

“No m'acoquinarà amb querelles”, ha etzibat, encara que també ha agregat que “igual ara després de les eleccions, ho deixa estar perquè ja li han dit a Ribera Salud que no hi ha reversió”, en referència al fre de la recuperació de la sanitat privatitzada que pretén dur a terme el popular Carlos Mazón.

Mónica Oltra també ha afirmat que els majors desafiaments que enfronta la humanitat són el col·lapse ecològic i la desigualtat. “Les esquerres hem d'actuar diagnosticant el que està passant ja”, ha conclòs.