La nova portaveu de Compromís cita Ximo Puig a fixar el “full de ruta” fins al final de la legislatura

La nova portaveu de Compromís s’estrena en la sessió de control interpel·lant el president de la Generalitat Valenciana, el seu soci de Govern, pels acords pendents d’executar en l’últim any de legislatura. Papi Robles, elegida fa a penes quatre setmanes en substitució de Fran Ferri, debutarà com a síndica en una sessió de control dijous, la primera de l’any.

La portaveu de la coalició insta Ximo Puig a marcar els compromisos que queden per executar per a l’últim curs parlamentari complet abans de la convocatòria electoral. En concret, la pregunta registrada, diu: “A falta un any per a completar la segona legislatura [del Govern del Botànic], quin és el full de ruta del Consell per a desenvolupar totes les mesures pendents previstes en l’Acord del Botànic i continuar millorant la vida dels valencians i valencianes?”.

En una entrevista amb elDiario.es, Robles va apuntar les prioritats del seu grup: aprovar la taxa turística –un acord per als pressupostos del 2022–, aprovar la llei d’economia circular i intensificar les accions i normatives encaminades al canvi de model productiu i a la transició ecològica. Amb el seu perfil, la coalició preveu marcar una línia més combativa amb els seus socis de Govern, amb els quals manté diferències en l’enfocament d’algunes polítiques socials.

La interpel·lació de Compromís coincideix amb els seminaris que cada conselleria celebra semestralment, previs als del primer escaló del Consell, en què els departaments autoavaluen la seua faena i fixen metes a mitjà termini. El pròxim retir se celebrarà a mitjan febrer a la Marina Baixa i haurà de fixar les línies clau de l’últim any de legislatura. Entre les mesures encara per impulsar, llastrades per la pandèmia, queden la llei d’àrees metropolitanes –els primers passos de la qual s’han fet amb la targeta Suma, que integra tot el transport metropolità de València–, la llei d’economia circular i acabar els tràmits parlamentaris de la llei de canvi climàtic o la llei d’igualtat.

Unides Podem, l’altre soci del PSPV en l’executiu autonòmic, interpel·larà el president autonòmic per les últimes protestes que reclamen una ordenació territorial de les instal·lacions fotovoltaiques. La seua portaveu, Pilar Lima, plantejarà a Puig: “Quines mesures urgents pensa prendre el Consell per garantir una ubicació racional de les energies renovables i frenar els impactes mediambientals, socials i de despoblació que els imminents macroprojectes d’instal·lacions de línies de MAT (Molt Alta Tensió) de Forestalia i Red Eléctrica de España, així com la instal·lació de la megaplanta solar de Magda, tindran sobre els municipis de l’interior de Castelló?”. L’any preelectoral, els socis del Consell posaran el dogal al coll perquè tots els engranatges del Botànic continuen funcionant.