El parlament valencià aprova la huitena llei d’acompanyament als pressupostos amb el segon tram de la reforma fiscal

Els partits del Pacte del Botànic han aprovat dimarts la seua huitena llei de mesures fiscals, que incorpora el segon tram de la reforma fiscal, la creació de l’Agència Valenciana de l’Energia i un reforç dels recursos humans per a l’atenció en salut mental. La majoria progressista de les Corts Valencianes ha donat el vistiplau a l’anomenada llei d’acompanyament als pressupostos, l’última de la legislatura, després d’un debat parlamentari agitat que evidencia algunes discrepàncies dels socis de Govern, com en bonificacions fiscals o gestió del territori per a la implantació de renovables.

La llei d’acompanyament incorpora la segona part de la reforma fiscal acordada entre el PSPV, Compromís i Unides Podem, que implica una pujada en l’impost de patrimoni en els trams més elevats i un augment de l’impost per a la compra d’habitatges superiors a un milió d’euros, que passarà del 10 a l’11%. Aquesta pujada es va acordar com a contrapartida de Compromís i Unides Podem per a validar la baixada d’impostos i taxes plantejada per Ximo Puig, que afecta principalment els contribuents que declaren menys de 30.000 euros a l’any. Així doncs, els grans patrimonis que tributen a la Comunitat Valenciana pagaran més el 2024 perquè les rendes inferiors a 60.000 euros paguen menys enguany.

El text acordat incorpora la creació de l’Agència Valenciana de l’Energia, una entitat per a produir i comercialitzar electricitat procedent de fonts renovables, amb capacitat d’impulsar projectes i negociar amb ajuntaments les instal·lacions de renovables, a fi de descentralitzar i democratitzar el sistema energètic. PSPV, Compromís i Unides Podem també han acordat impulsar els recursos humans per a l’atenció en salut mental, centrant l’acció en l’Atenció Primària. Els grups van acordar en comissió garantir l’existència d’especialistes en salut mental en funció del nombre d’habitants de cada municipi, amb perfils professionals com ara psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers o treballadors sociosanitaris.

Les bretxes del Botànic

Com cada any, la votació de la llei de mesures fiscals evidència les diferents mirades dels partits que governen en coalició. Valencianistes i morats s’han mostrat molt descontents amb el fet que el PSPV no donara suport al seu text per a modificar les lleis que afecten la implantació de plantes fotovoltaiques, que proposa una reordenació del territori per a establir una prelació de sòl i, segons defensen, augmentar la participació local. Els socialistes, per part seua, remeten als compromisos en matèria de transició energètica i rebutgen una mesura que, creuen, retardaria més el canvi de model.

Al conflicte sobre la tramitació de plantes solars se suma la votació del PSPV a diversos textos presentats per la dreta. Compromís i Unides Podem acusen el seu soci d’“eixir-se’n” del marc establit en l’Acord del Botànic, aprovant una mesura de suport als bous al carrer i bonificacions d’impostos a grans empreses familiars. Els socialistes van pactar amb el PP i Ciutadans augmentar la bonificació al 99% de l’impost de successions a les empreses familiars que facturen més de 10 milions d’euros, que quedaven fora de la normativa actual. Fins hui, eren les pimes les beneficiàries d’aquesta bonificació, que es dona en cas de defunció del titular i traspàs de la propietat als seus descendents.

Valencianistes i morats consideren “perillós” que el soci majoritari acorde qüestions que contradiuen l’acord de coalició amb el mateix partit que manté bloquejada la renovació dels organismes constitucionals, el qual a penes unes hores abans acusaven d’entorpir els tràmits democràtics. La portaveu de Compromís, Papi Robles, apuntava a l’inici de la sessió: “Quan veiem el PSOE anar de bracet amb la dreta que tant brama estem obrint una porta perillosa. Per a copiar el PP ja està el PP”. Malgrat això, subratllava: “Som un grup de forces polítiques que hem aprés a treballar junts i a dialogar”, en la mateixa línia que Pilar Lima, portaveu d’Unides Podem, que manifestava: “No amagarem que ens agradaria que hi haguera acords que es mantingueren”, en referència a les votacions en què el PSPV s’ha desmarcat. No obstant això la seua portaveu, Ana Barceló, llevava ferro a l’assumpte: cal viure “amb una certa normalitat” els acords amb l’oposició.