El parlament valencià aprova per unanimitat la rebaixa fiscal de Ximo Puig

No agradava a ningú i al final l’han aprovada tots. El parlament valencià ha validat dijous la rebaixa fiscal a les rendes mitjanes i baixes impulsada pel president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que va causar un terratrémol polític amb el seu anunci el setembre passat. El ple de les Corts Valencianes ha aprovat dijous la convalidació del decret llei del Consell, aprovat juntament amb l’avantprojecte de mesures fiscals i en el marc de la negociació pressupostària, que rebaixa l’IRPF d’enguany als que ingressen menys de 60.000 euros anuals.

La mesura ha tirat avant per unanimitat, una anomalia en l’última legislatura, des de l’entrada de l’extrema dreta en les Corts Valencianes. El dirigent socialista, que va presentar una mesura que ni entusiasmava els seus socis de Govern (Compromís i Unides Podem rebutgen les rebaixes fiscals en temps de crisis i van negociar una contraprestació), que va causar malestar a la Moncloa i que va ser considerada insuficient per la dreta, ha aconseguit que, al cap de tres mesos de debat, tots els grups hi voten a favor. PP, Ciutadans i Vox, malgrat les crítiques que manté a la proposta, han acceptat una mesura de l’executiu del Pacte del Botànic que tindrà impacte en la pròxima declaració de la renda d’1,5 milions de persones a la Comunitat Valenciana. El dirigent socialista ha valorat l’acord després de la sessió parlamentària: “En moments de dificultat, política útil i unitat”, ha escrit en el seu compte de Twitter, juntament amb una fotografia amb tots els marcadors de vot en verd.

La rebaixa de l’IRPF forma part d’una reforma fiscal que es desenvoluparà en dues tandes. La primera, que acaba de validar-se, tindrà caràcter retroactiu a l’efecte de l’1 de gener de 2022, i implica una modificació de la quota del tram autonòmic de l’impost sobre les rendes del treball, la creació d’un nou tram i l’augment de les desgravacions fins al màxim legal. Tindrà un impacte entre 150 i 180 milions d’euros per a les arques públiques i suposarà un estalvi mitjà de 111 euros per declarant.

La segona part arribarà en el projecte de llei de pressupostos, que es debatrà en les Corts el 21 i 22 de desembre. Aquesta fase inclou un augment de l’impost de patrimoni per als trams superiors i un augment de l’impost per a la compra d’habitatges superiors a un milió d’euros, que passarà del 10 a l’11%. Els efectes d’aquesta mesura es veuran reflectits el 2024 –en què es declaren els ingressos i les transferències del 2023, any en què entrarà en vigor la llei– i s’estima un impacte d’uns 50 milions d’euros d’augment en la recaptació.

Durant el debat parlamentari, el diputat del PP Rubén Ibáñez ha criticat que “els socialistes fan dues coses: omplir d’impostos els valencians i enganyar-los constantment”, i ha assegurat que la rebaixa només tindrà un impacte de 64 euros anuals –els càlculs de la Generalitat apunten una mitjana de 111 euros per contribuent–, mentre que en Ciutadans insisteixen a rebaixar també l’impost sobre successions en l’empresa familiar, que ja està bonificat al 95% i Vox critica que siga una “rebaixeta” fiscal, una “almoina” per als valencians.

Per part dels grups que sustenten el Govern autonòmic reconeixen que no és el seu projecte ideal, però lloen la millora de la progressivitat fiscal. Carles Esteve, de Compromís, considera que la reforma fiscal situarà la Comunitat Valenciana com el territori de l’Estat amb “la fiscalitat més progressiva de totes”, mentre Ferran Martínez, d’Unides Podem, recalca que “reduir la càrrega als que tenen menys alhora que es millora la progressivitat i es demana un petit esforç als que tenen més”. En el grup socialista es vanaglorien d’haver tret el debat de la fiscalitat del marc de la dreta i, en paraules del diputat José Muñoz, “la gran majoria” dels valencians podran “alçar-se més alleujats” quan s’aplique.