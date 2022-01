De què parlem quan parlem de salut mental? El Govern valencià impulsa un procés participatiu per a guiar les seues polítiques de benestar

Un procés participatiu marcarà les prioritats i l’agenda política en salut mental a la Comunitat Valenciana. El Govern valencià impulsa una convenció ciutadana per elaborar el pla d’acció en salut mental, drogodependències i conductes addictives, amb l’objectiu de trobar un espai de reconeixement entre ciutadans i desfer els estigmes que envolten les persones amb malaltia mental.

A través del comissionat de Presidència de la Generalitat per a la matèria, l’executiu autonòmic vol crear un espai de deliberació i resolució de problemes de manera col·lectiva, entenent la salut mental com un bé comú. La convenció, que es desenvoluparà el primer semestre de l’any, implicarà 70 ciutadans elegits per sorteig cívic en la redacció del pla d’acció, després d’escoltar experts i persones afectades.

El primer pas en el procés participatiu és una enquesta que marcarà les primeres línies de discussió en el pla futur. El formulari, anònim i a què es pot accedir en l’enllaç sobre aquestes línies, consta de cinc preguntes i un espai per als suggeriments per a tractar d’indicar quins són els temes que preocupen més els ciutadans i quin és l’estat dels serveis de salut mental autonòmics. El document demana una valoració sobre l’atenció i els recursos públics, però també dels drets de les persones amb problemes de salut mental i la seua percepció.

“Volem preguntar als ciutadans què consideren més important, quina és la situació de la salut mental a la Comunitat Valenciana, si hi ha prou recursos i on es plantejarien incidir”, apunta el comissionat, Rafael Tabarés. El projecte del catedràtic de psiquiatria, nomenat l’abril passat, és un experiment d’innovació en polítiques públiques que busca respondre a una altra pregunta: “Com abordarien els problemes de salut mental, drogodependències i conductes addictives”, a través d’un exercici d’empatia.

La convenció, encara en desenvolupament, consta de quatre jornades en què intervindran experts, persones amb problemes de salut mental i els seus familiars. Els ciutadans elegits per sorteig cívic hauran de consensuar, a partir de la deliberació, “una cartera de recomanacions perquè els grups polítics i els experts elaboren un pla específic sobre salut mental i conductes addictives”. Aquest exercici permetrà identificar les necessitats en matèria de salut mental agreujades per la pandèmia i busca que la ciutadania intervinga en la gestió dels problemes col·lectius.

Per a la convenció s’ha creat un comité de persones expertes en filosofia, sociologia, història, educació, al marge del caràcter sanitari, que intervindran amb caràcter consultiu. En paral·lel, amb els representants dels grups polítics de les Corts Valencianes, s’ha acordat crear un comité de seguiment i avaluació del procés i de la futura estratègia, que compte amb associacions de persones amb malaltia mental i familiars, sindicats i empresariat, col·legis professionals i associacions científiques.