Pedro Sánchez aposta per la campanya valenciana amb actes del PSOE en les tres circumscripcions

El PSOE manté la seua aposta per la Comunitat Valenciana, el seu principal feu polític, en les eleccions municipals i autonòmiques. Tres setmanes després que els socialistes celebraren la Conferència Municipal en què van aprovar el programa marc per als comicis a València, el secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, visitarà la Comunitat Valenciana en actes de campanya.

El president té previstos tres actes, un en cada capital de circumscripció, durant el mes de maig, segons informen fonts del PSPV. La idea de fer un acte a mitjan campanya a València ja es va expressar en l’acte municipalista, amb les dates encara per confirmar. La previsió és que Sánchez aterre el 5 de maig a Alacant, el 9 a Castelló i el 20 de maig, a una setmana dels comicis, a València.

Mentre des de Ferraz planegen el suport del president del Govern a la campanya municipal i autonòmica, els socialistes valencians continuen amb la seua idea que aquestes eleccions es lligen en clau de proximitat. Els socialistes valencians faran una convenció municipal el pròxim 7 de maig en què aprovaran el seu programa electoral després d’una setmana d’actes sectorials.

L’equip de Ximo Puig està tota la legislatura donant suport al mateix mantra: gestió, gestió, gestió. La campanya electoral del PSPV reivindica Puig com a actiu polític, promocionant totes les mesures que la Generalitat Valenciana ha desenvolupat en huit anys de legislatura, amb èmfasi especial en la recuperació després de la pandèmia. Per això el seu lema és El president. Per això, en compte de sobreexposar el dirigent en debats –només acudirà als organitzats per la Cadena Ser i la televisió pública valenciana, À Punt, malgrat les crítiques dels seus companys de Consell–, on es “enfanga” la campanya amb una estatalització constant dels temes, han decidit que es desenvolupe en els municipis, acompanyat d’alcaldes i candidats. “Debats, els justos”, defensen en el PSPV, que insisteix en la prioritat de “les places”.

Els socialistes volen una campanya pròxima, allunyada de grans esdeveniments, en què es realimenten la gestió autonòmica amb la municipal. Governen en la major part dels municipis i volen consolidar als alcaldes que van agafar la vara de comandament el 2015 i el 2019, però també guanyar posicions on la dreta és més forta; que els ciutadans pensen què passaria en el seu municipi si tingueren un alcalde com el president, a qui veuen fort.

Segons un sondeig intern del PSPV, amb una mostra de 1.200 persones, Puig és el candidat més conegut, el més ben valorat i el preferit dels enquestats per a governar a la Comunitat Valenciana. L’enquesta, feta el març, no du a terme una projecció d’escons, però l’equip electoral considera que la bona posició del seu dirigent augura una victòria el 28M. El sondeig apunta l’entrada d’Unides Podem en el parlament –per la suma de vot i simpatia, del 5,1%– i deixa el candidat de Compromís tercer en preferència per a presidir la Generalitat (un 9%); també en vot i simpatia (amb un 9,3%), per darrere del candidat del PP Carlos Mazón (un 19% i un 27%, respectivament). En aquestes preguntes, Ximo Puig apareix amb un 39% de preferència per a presidir el Consell i el PSPV, amb un 33,8% de vot i simpatia. Quasi la meitat dels enquestats creuen que el PSPV guanyarà les pròximes eleccions i, preguntats per quin partit preferirien que ho fera, un 35% responen que el PSPV, mentre que un 30%, que el PP.