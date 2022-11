Plataformes digitals, desregulació o salut laboral: els reptes de les inspeccions de treball, a debat a València

Plataformes digitals, desregulació, precarietat, treball no regulat, discriminacions... Responsables de la inspecció de treball de 80 països analitzen a València els principals reptes a abordar en el seu camp, un espai clau en la dignificació i el reconeixement dels drets laborals. La ciutat acull el primer fòrum mundial d’aquestes característiques, en què els tècnics comparteixen experiències en bones pràctiques a escala internacional. El fòrum, organitzat pel Ministeri de Treball i l’Organització Internacional del Treball (OIT) discuteix les noves directrius i pràctiques per a millorar les inspeccions laborals, sobre la base del document aprovat per l’OIT el març passat.

Malgrat la diversitat de casos analitzats, els ponents coincideixen en nous riscos a què fer front: la protecció de les persones treballadores de les plataformes i de noves formes laborals com el teletreball, la protecció dels treballadors migrants –incloent-hi els que estan troben en situació d’irregularitat– i la protecció davant altres riscos com els psicosocials, la salut dels treballadors i la crisi energètica global.

Sobre les noves directrius de l’OIT, en el panell format pels responsables de les Filipines, el Perú i Espanya, els ponents recalquen que els inspectors de treball no han de dependre d’autoritats locals per evitar ingerències, recalquen la necessitat de cooperació i col·laboració amb altres institucions i interlocutors socials per a tindre una activitat inspectora més eficaç i consideren que les formes voluntàries d’autoregulació són un complement i no un substitut de la Inspecció.

En l’obertura de la jornada, que seguirà divendres amb la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, el secretari d’estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey, ha remarcatr que a Espanya la inspecció haja aconseguit que “més de 51.500 falsos autònoms veieren reconeguda la seua relació laboral; ha provocat que 670.000 contractes temporals es transformaren en fixos i ha aconseguit que milers de treballadores de la llar veieren regularitzades les seues faenes”. El número dos del ministeri ha recordat el canvi que ha suposat la llei rider i les inspeccions a plataformes, que van demostrar una relació laboral entre els repartidors i les apps en què s’oferien els seus serveis, servint com a base per a la directiva europea sobre treball en les plataformes.

Durant les cinc taules, els representants han posat en comú alguns exemples de bones pràctiques o canvis legislatius. Al Perú advoquen per incorporar la tecnologia com a eina de la inspecció, facilitant canals d’accés de denúncia, l’enviament de missatges dissuasius o aplicacions per a saber si un treballador ha sigut donat d’alta en el sistema; a Xile, on hi ha una alta taxa de treball informal, s’advoca pel diàleg social i consells tripartits, on hi ha representants dels treballadors, empreses i organismes locals per a resoldre conflictes, un enfocament que també empren els noruecs. A França, cada tres anys s’elaboren plans amb prioritats de la Inspecció de treball, que es presenta als agents socials, destacant els objectius de salut en el treball. Als Estats Units, els responsables posen el focus en la protecció dels treballadors vulnerables que no poden presentar queixes, atés que l’equilibri entre els empresaris i les persones treballadores s’ha descompensat, en perjudici d’aquests últims, i hi ha un transvasament d’inspectors de treball al sector públic, amb més retribució.

La inspecció de treball, una institució centenària, treballa per adaptar-se al context actual de deslocalització i digitalització de l’ocupació, que a vegades amaga paranys i precarietat. El vicepresident segon de la Generalitat Valenciana i exdirector de la Inspecció de Treball estatal, Héctor Illueca, reclamava una adaptació i una renovació dels seus serveis, assumint més competències. El dirigent valencià, també funcionari del cos, destacava que el model espanyol és un referent a Iberoamèrica i crida l’atenció en altres països europeus “per la seua condició generalista, perquè assumeix àmplies competències de control de les condicions laborals respecte a temes com el salari o la jornada, però també sobre les normatives de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals”.

Xarxa iberoamericana d’inspectors

Dimecres, representants de la inspecció de Portugal, Espanya i 13 països iberoamericans es constituïen en una xarxa de treball estatal, prèvia al fòrum, amb l’objectiu de dissenyar estratègies compartides. La proliferació del treball no declarat i irregular, la persistència de discriminacions laborals o la tendència a la desregulació són algunes de les qüestions prioritàries per a la xarxa, segons apunten els representants del Ministeri de Treball del govern espanyol.