La polaritat territorial valenciana: el Botànic s'assenta a València mentre la dreta es fa forta a Alacant

Segons es desprén de l'enquesta elaborada per Simple Lògica per a elDiario.es, l'esquerra estaria en disposició de revalidar un tercer pacte del Botànic la pròxima legislatura. La diferència entre tots dos blocs estaria entre un i tres escons -segons la forqueta- en favor de PSPV-Compromís-Unides Podem-Esquerra Unida enfront d'una potencial coalició post-electoral entre PP i Vox-. La clau per a la reedició del tripartit valencià està en el fet que supere el 5% per a entrar en les Corts la candidatura d'UP-EUPV, als qui el sondeig de Simple Lògica atorga un 6,7% dels vots i cinc diputats.

Yolanda Díaz, amb Héctor Illueca en les autonòmiques i amb Joan Ribó a l'alcaldia de València

Más

L'estudi sociològic publicat per elDiario.es també ofereix una altra dada reveladora, com és la polaritat que es produeix entre circumscripcions o províncies. Així, veiem que el Botànic es fa fort a València, on podria obtindre fins a 23 representants (en la part alta de la forqueta) enfront dels 17 de la dreta. En el pitjor dels escenaris per als partits de l'actual Govern valencià, la victòria seria de 21 a 19 diputats. D'aquesta manera, en la circumscripció de València, PSPV i PP es disputarien la victòria (entre 11 i 12 escons); Compromís, que obtindria entre 8 i 9 seients en les Corts, manté una important presència en aquest territori; Vox aconseguiria entre 6 i 7 diputats; i Unides Podem 2.

Els socialistes han triat en aquesta ocasió la figura del president Ximo Puig com a cap de llista per València, en lloc d'anar de número u per Castelló, com va ocórrer en les convocatòries de 2015 i 2019. Aquesta aposta els donaria un rèdit electoral d'entre un i dos diputats més. Un d'ells, a costa d'Unides Podem-Esquerra Unida, que es quedaria amb dos representants, mentre que Puig també li podria 'furtar' un altre escó a Joan Baldoví i Compromís.

PP i Vox, per part seua, absorbeixen pràcticament tot el vot de Ciutadans, i passen dels 18 escons de 2019 a entre 17 i 19, segons el sondeig de Simple Lògica. En aquest cas, els populars s'emportarien entre quatre i cinc representants 'taronges', mentre que Vox 'només' es quedaria amb dos o tres (Ciutadans va obtindre en els passats comicis set escons per València).

Alacant, el PP recupera el lideratge en el feu de la dreta

Alacant continua sent feu de la dreta, que mantindria una representativitat de 18 diputats (PP i Vox) enfront dels 17 de l'esquerra (PSPV, Compromís i UP-EUPV). En aquesta ocasió, el PP recupera el lideratge absolut en quedar-se amb gran part del vot que li 'va prestar' en el seu moment a Ciutadans (7 diputats en 2019). El PP trauria partit a la figura de Carlos Mazón, president de la Diputació d'Alacant i candidat a la Generalitat Valenciana, i passaria dels set representants de la passada legislatura als 13 que li atorga el sondeig de Simple Lògica, mentre que el seté escó de Ciutadans se li ho apropiaria Vox, que passaria de quatre a cinc diputats.

En l'esquerra, el PSPV mantindria els deu representants de fa quatre anys i hi hauria un transvasament entre Unides Podem-Esquerra Unida i Compromís. La formació valencianista passaria de quatre a cinc diputats, apropiant-se d'un representant d'UP-EUPV, que es quedaria amb només dos escons per Alacant.

El PP supera al PSPV a Castelló amb un empat entre blocs

A la província de Castelló, la dreta revertiria els resultats de 2019, quan l'esquerra va obtindre dos escons més, i aconseguiria un empat a dotze diputats. A més, el Partit Popular sobrepassaria al PSPV (el PP passaria dels cinc representants de fa quatre anys a huit, en quedar-se amb tres dels quatre escons de Ciutadans, mentre que els socialistes mantindrien els seus set diputats). Vox, per part seua, duplicaria la seua presència en passar de dues a quatre, de manera que entre PP i Vox li 'robarien' un diputat a l'esquerra, que perdria Unides Podem-Esquerra Unida, que passaria de dos diputats a tan sols un. Compromís, per part seua, mantindria la seua representativitat amb quatre escons en les Corts per la circumscripció de Castelló.