Precampanya fallera: com usen els partits les festes amb vista a les eleccions

València és una de les places que es juguen la dreta i l’esquerra en les pròximes eleccions municipals i autonòmiques i que resultarà crucial en la composició del mapa polític estatal. A poc més de dos mesos dels comicis, en la setmana de Falles i de la Magdalena, que pràcticament es donen a l’una enguany, els actes festius es converteixen en un aparador polític que cobra força.

Tots els partits amb representació en les Corts Valencianes tindran presència dels seus líders nacionals a partir de la setmana vinent i intensificaran les visites dels dirigents municipals i els candidats autonòmics als actes oficials, mascletades, monuments i casals fallers, si bé encara es mostren una mica recelosos a mostrar l’agenda. Està la qüestió de la seguretat i l’element sorpresa, l’acció clau sobre el rival.

Desfilada de ministres del PSOE

Des del PSPV-PSOE preveuen un desembarcament de ministres durant tota la setmana, aprofitant a més les visites institucionals. Els socialistes no han confirmat l’agenda completa, però auguren gran presència de la Moncloa i de dirigents del partit. Entre els possibles està el president del Govern, Pedro Sánchez, coincidint amb la presentació de l’inici de les obres de la gigafactoria de cel·les de bateries de Sagunt, impulsada pel grup Volskwagen, a què també assistiran els reis.

Els socialistes han fet coincidir la seua precampanya amb els actes fallers, aprofitant la visibilitat de la ciutat i la presència de la població al carrer, pensant fins i tot en la ubicació de la lona de Sandra Gómez, en el lloc de pas cap als espectacles pirotècnics. La direcció nacional ha fixat València com a lloc per a la seua convenció intermunicipal l’abril vinent, que pretén ser una espenta per a la campanya de Gómez a l’alcaldia. A més, dissabte, el president de la Generalitat i secretari general del PSPV-PSOE presentarà el gros de les llistes a les Corts Valencianes, donant així per encetada la campanya amb tots els seus rostres.

Els socialistes apunten que la seua activitat festiva estarà enfocada “a posar en valor l’enorme faena que duen a terme els artistes fallers així com les diferents comissions que són la vertadera ànima de la nostra festa i viure aquests dies als carrers juntament amb la resta dels valencians i valencianes”. A més, indiquen, hi ha programada una ruta per la ciutat de València, com cada any, “per a conéixer de primera mà la faena d’enguany i estar amb la gent”.

Compromís i la campanya de proximitat

En Compromís, que juguen a casa, l’agenda serà molt més intensa. Els representants i els candidats han organitzat passejos fallers, visites a comissions, han noliejat diversos autobusos amb campanyes de proximitat i tenen fins i tot una campanya per a combatre la calor: reparteixen ventalls amb els lemes de la coalició i organitzen una fartonà, un repartiment d’orxata i fartons per a la calor de diumenge, abans de la mascletà. Entre les visites previstes està la falla Tres Forques-Conca-Pérez Galdós, a què pertany l’activista Noah Higón i en què han dedicat un monument per a visibilitzar les malalties rares.

La coalició, que presumeix de no tindre “caps” a Madrid, ja té els seus dirigents habitualment per la ciutat i convidarà els líders de les formacions amigues. S’espera la visita d’Íñigo Errejón (Més País) el pròxim 18 de març i de la vicepresidenta del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, al llarg de la setmana, que encara no ha sigut confirmada pel seu equip. El candidat de la coalició a la presidència de la Generalitat, Joan Baldoví, també tindrà actes en les festes de la Magdalena.

Podem es passeja per les falles reivindicatives

La formació morada també prepara actes amb els seus dirigents nacionals en les festes. Dilluns acudirà la secretària general i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que mantindrà una reunió institucional amb el vicepresident segon de la Generalitat i candidat, Héctor Illueca, després de la qual assistirà a la mascletà al balcó de l’Ajuntament. A partir del dia 15 el vicepresident farà visites a diverses comissions falleres.

Per part seua, la candidata de Podem a l’Ajuntament, Pilar Lima, treballarà aquestes Falles a incrementar la seua presència i donar-se a conéixer per tractar d’obtindre representació en el consistori. De la mateixa manera que fa una campanya de visita a mercats i associacions dels barris, la candidata recorrerà la ciutat falla per falla. Visitarà la falla de Tres Forques que visibilitza les malalties rares i altres reivindicatives, com les falles que denuncien turistificació a la ciutat, a més de les falles amb temàtica feminista i LGTBi. Per part d’Esquerra Unida van tindre presència els seus líders la setmana passada, amb la presentació de les candidatures a càrrec del ministre de Consum, Alberto Garzón.

Ciutadans es bolca en la Magdalena

En Ciutadans han programat diversos actes tant en la Magdalena com en les Falles de València. Aquest cap de setmana, la candidata de Ciutadans a la Generalitat, Mamen Peris, estarà amb els càrrecs de la formació a Castelló durant la processó cívica i la Romeria de les Canyes. La setmana següent els taronges han organitzat a València una Ruta Fallera amb afiliats per al dia 14 de març, amb Peris i Fernando Giner, el seu portaveu a l’Ajuntament. El dimecres 15 els principals càrrecs autonòmics tindran actes en les bodeguillas i un dinar amb afiliats de Castelló en una Gaiata. Està prevista l’assistència de membres del comité permanent de CS a escala nacional durant aquests dies tant a Castelló com a València.

Per part seua, el PP i Vox han confirmat que faran visites a monuments i comissions falleres i esperen la presència de líders nacionals, encara que no han confirmat els noms ni els actes. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, assistirà durant la setmana gran d’actes festius.