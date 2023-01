Primera condemna del 'ionqui dels diners' en el 'cas Taula': vora vuit anys de presó pel finançament de campanyes del PP

Més de mig any després de la celebració del primer judici del 'cas Taula', relatiu a la peça separada J pel finançament amb fons públics de tres campanyes electorals del PP, ja hi ha sentència. La secció cinquena de l'Audiència Provincial de València ha condemnat Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners' a vora vuit anys de presó pels delictes de blanqueig i falsedat en document públic. També li imposa una multa de 295.000 euros i 93.186,54 euros en concepte de responsabilitat civil a abonar solidàriament amb un altre acusat.

Per contra, la sentència absol Juan José Medina, ex vicepresident de la Diputació de València durant el mandat d'Alfonso Rus. També absol al PP com a responsable civil subsidiari.

Les defenses han conegut la sentència condemnatòria durant la segona sessió del judici per la peça B del 'cas Taula', en el qual Marcos Benavent se senta en el banc dels acusats. L'empresari Rafael García Barat, soci de Benavent en la signatura que va servir per a desviar els fons, ha sigut condemnat a quatre anys i set mesos de presó.

L'exdirector econòmic financer de l'empresa pública, José Enrique Montblanc, ha sigut absolt del delicte de prevaricació pel qual estava acusat. Per contra, Jaime José Úbeda, considerat l'altre testaferro de Benavent, ha sigut condemnat per blanqueig i falsedat a tres anys de presó i a una multa de 65.000 euros. Els empresaris José Antonio Toledo Salgado i Francisco Javier Márquez han sigut condemnats a deu mesos de presó.

Es tracta de la peça separada del 'cas Taula' relativa a l'operació de blanqueig de capitals orquestrada per Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', per a usar diners públics de l'empresa pública Imelsa de la Diputació de València, de la qual era gerent, per a adquirir un apartament a Xàbia (Alacant). La Fiscalia Anticorrupció sol·licitava huit anys i tres mesos de presó per a Benavent.

La defensa del 'ionqui dels diners' comptava amb el llast de la contundent confessió del seu testaferro en l'operació de blanqueig, José Estarlich, després del pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció. De fet, Estarlich únicament ha sigut condemnat a set mesos de presó i a una multa de 50.000 euros, amb l'atenuant de confessió.

Durant el judici, la defensa de Benavent va qüestionar, sense èxit, la cadena de custòdia dels àudios que l''ionqui dels diners' va gravar durant anys a la presumpta trama. La causa també enjudiciava el finançament de les campanyes electorals del PP en les municipals de 2007 i en les generals del 2008 amb fons obtinguts a través de l'empresa Thematica Events.

La mercantil va abonar 8.147,5 euros per a la campanya electoral del PP a Vilamarxant, la candidatura del qual encapçalava l'actual diputat en el Congrés Vicente Betoret; 11.782,77 euros per a les despeses electorals del candidat a Montcada Juan José Medina ('número dos' d'Alfonso Rus en la Diputació de València), i 27.900 euros per a treballs electorals de la campanya popular a les eleccions generals del 9 de març del 2008.