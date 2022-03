Un procés participatiu contra la desafecció política: de vigilar i castigar a escoltar i deliberar

Els traumes globals de les dues últimes dècades, que sumen corrupció política, crisis econòmiques, catàstrofes naturals derivades del canvi climàtic, crisis sanitàries i conflictes armats han anat minant la confiança de la població en els sistemes democràtics com a eines per a gestionar la vida política. El contracte social, els mecanismes en què la ciutadania confiava per a la resolució de les crisis, han entrat en la seua pròpia crisi.

En un ambient de tensió permanent, proliferen els diagnòstics sobre l’estat de la qüestió: primerament el bipartidisme, després la construcció del sistema democràtic, després la crisi de valors, el populisme o la polarització. La polarització política, com els seus predecessors, ompli pàgines de diaris i assajos com una xacra, una maledicció bíblica de la qual sembla impossible desfer-se i no com un constructe. En Por qué estamos polarizados (Capitán Swing, 2021) el periodista Ezra Klein analitza la fèrria vaig divisió d’opinions i emocions als Estats Units, avançada dels fenòmens polítics a l’Occident, i subratlla que el fenomen es produeix entre actors racionals –no passionals– sobre la base de les polítiques d’identitat. Per a l’autor nord-americà, cofundador del portal de notícies Vox –que no té res a veure amb l’extrema dreta espanyola– i columnista en The New York Times, “la polarització és el resultat lògic d’un sistema complex d’incentius, tecnologies, identitats i institucions polítiques. Implica capitalisme i geografia, a polítics i institucions polítiques, psicologia humana i la demografia canviant”.

Com que la polarització no és un clima casual, abandonar-lo requereix accions. Klein planteja, per al context nord-americà, canviar la consciència d’identitat –no podem separar-nos de les nostres circumstàncies ni evitar els biaixos– i eixir de la superestructura d’identitats organitzades promogudes per coalicions polítiques que defineixen, vigilen i activen. En altres paraules: ser conscients de quin punt de la maquinària ens trobem i actuar en conseqüència. Molt abans que el periodista americà, però en el mateix marc de la consciència, investigadors en ciències socials han plantejat solucions per a resoldre els malestars democràtics contemporanis.

Ernesto Ganuza i Arantxa Mendiharat, experts en processos participatius, proposen tornar al concepte primari de democràcia i fer servir els sortejos per a la resolució de problemes concrets. En La democracia es posible (Consonni, 2020), el sociòleg i la politòloga defensen la selecció aleatòria de ciutadans per a implicar-los en la resolució de problemes que els concerneixen. Amb el sorteig i la deliberació, la política es vincula als problemes propis de la convivència, defensen en l’assaig. En un marc de fatiga democràtica, el procés assembleari és una resposta raonable al descens dramàtic de la confiança política per part de la ciutadania. El participant se sent útil i veu que la seua faena té impacte en el bé comú, redueix el seu escepticisme respecte de les seues accions.

Ganuza i Mediharat formen part del comité que assessora el comissionat de Presidència de la Generalitat per al pla valencià de salut mental, càrrec que ocupa el psiquiatre Rafael Tabarés. El comissionat ha adaptat l’experiència del sorteig cívic per redactar les línies bàsiques del pla, que es presentarà per a l’últim pressupost de la legislatura. Els sortejos cívics i les experiències participatives s’han posat en marxa a escala municipal, però és la primera vegada que es tracta amb aquesta fórmula la salut mental en l’àmbit autonòmic. Els acadèmics exposen que ens situem en un ritme de canvi tan accelerat que impedeix anàlisis assossegades. De l’assossec, del debat i de la reflexió tracta aquest procés: quatre jornades repartides en un mes perquè ciutadans que a priori no tenen més coneixement sobre la salut mental que la seua pròpia experiència s’impliquen en el disseny de polítiques públiques.

El procés es mira amb escepticisme des de grups professionals, fins i tot des d’alguns grups polítics que formen part del comité de seguiment. “Hi ha molta desconfiança per part de les elits cap a la gent”, explica Ganuza en conversa amb elDiario.es, crític amb els seus homòlegs de l’acadèmia. “Pensem que tot és solucionable a partir de la tecnologia i la ciència i això justifica, per a les elits, prescindir de la ciutadania”. A més, els ciutadans mateixos desconfien de si mateixos. En la primera jornada de la convenció, que va arrancar el 5 de març, uns quants participants van repetir la mateixa qüestió: per què jo, per què nosaltres, per què som els que rebem l’encàrrec i quina utilitat tindrà. Amb l’avanç de les sessions, la desconfiança desapareix: “Els ciutadans saben més del que pensen”, subratlla Ganuza.

En la política contemporània, el ciutadà és un espectador i amb un procés deliberatiu es converteix en una part activa, invertint rols. En aquestes sessions, els ciutadans escolten experts que proporcionen unes nocions bàsiques del sistema de salut pública i informació concreta en matèria de salut mental sobre la qual construir un argumentari. El procés permet traure la salut mental de l’àmbit clínic i convertir-la en una qüestió més social, apunta Ganuza, que presta el seu suport a Pilar Lloret en el seguiment de l’organització i que subratlla la concepció de la salut mental com a bé comú.

Els experts “esdevenen informadors, no decisors, ni tampoc grups de pressió; ells conten la seua especialitat i el ciutadà veu, pensa, contrasta i decideix”, detalla Ganuza. Aquest procés, subratlla la coordinadora de la convenció, incorpora la novetat que els experts són també testimoniatges en primera persona, pacients o familiars usuaris del sistema de salut mental autonòmic, que ajuden a aterrar la qüestió. D’aquesta manera, es trenca la barrera entre les polítiques públiques i els ciutadans i es pot detectar en quin punt fracassen els esforços.

Lloret, que ha participat en processos participatius com el Plan Vega Renhace, dedicat a reconstruir les comarques del sud valencià després dels forts temporals, defensa que els sortejos cívics i els micropúblics són un bon sistema de suport a les polítiques públiques. Fins i tot, apunta, pot resultar útil per a desbloquejar institucions com el Poder Judicial, aplicant-hi els criteris tècnics –formació, mèrit, incompatibilitats– per a una selecció aleatòria en l’òrgan de govern dels jutges.

La convenció ciutadana

El procés participatiu va arrancar a València el 5 de març i durant quatre jornades reuneix 70 ciutadans per reflexionar, analitzar i deliberar sobre el model de salut mental que volen a la Comunitat Valenciana. Els escollits per sorteig cívic –amb correccions sociodemogràfiques per a obtindre una mostra representativa– es divideixen en deu grups de treball, però estan junts en un mateix espai, físic i simbòlic; una dona de 76 anys debat i delibera amb un jove de 16, un home sense estudis d’un entorn rural amb una estudiant d’últim any de grau. No se subratllen les mancances, es posa en valor la capacitat de judici: el que un sap es complementa amb el que l’altre coneix. Els integrants i els portaveus s’alternen en cada sessió, amb l’objectiu que tots tinguen veu i que, al seu torn, cap no adquirisca tant de protagonisme per a cohibir les idees de la resta.

El debat, supervisat per un comité d’experts i els grups polítics amb representació en les Corts Valencianes, passarà després per una anàlisi que determine la viabilitat tècnica, política i econòmica de les propostes. Les recomanacions es lliuraran al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que assumeix el compromís d’emetre una resposta com a representant de l’executiu. Una vegada superada l’anàlisi, el pla autonòmic passarà pels mecanismes de participació amb la societat civil habituals i les consultes amb les entitats professionals.

Les dinàmiques de la convenció canvien en cada jornada, en funció del que els participants traslladen. En l’equador del procés, els assemblearis han dibuixat uns principis bàsics d’actuació, eixos sobre els quals vertebrar les recomanacions que redactaran en la tercera jornada i la quarta. Els principis articulats fins hui posen l’accent en la prevenció –des de l’educació i la promoció d’hàbits saludables–, l’augment i la millora dels recursos del sistema públic, la integració dels familiars en els processos i el rigor científic de les propostes. Totes les sessions s’avaluen pels propis participants –que sotmeten a una votació argumentada les decisions grupals– i pels coordinadors del procés per adaptar la següent i totes les propostes hauran de ser ratificades per unanimitat, arribant a un pacte de mínims que legitime el futur pla d’acció. Aquesta part, la del debat raonat, és un factor que subratllen els organitzadors: no és un espai per a donar opinions o traslladar queixes, sinó un suport a l’elaboració de polítiques públiques. El debat ciutadà, una forma clàssica d’implicació política, acabarà establint un consens sobre la salut mental com a bé comú. De vigilar i castigar, de les presons i els panòptics, al fet que una mostra ciutadana se situe en el centre de la presa de decisions.