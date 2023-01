El PSPV acusa al PP de bloquear la renovación de los órganos consultivos en las Corts Valencianes

El clima para el nuevo periodo de sesiones parlamentarias parece tan enturbiado como el que se acaba de cerrar. Trasladando la sensación de inmovilismo que se desprende de Madrid, con los órganos judiciales bloqueados, este miércoles, los dirigentes del PSPV y el PP han realizado un cruce de acusaciones sobre la parálisis en la renovación de los organismos consultivos y estatutarios que dependen de las Corts Valencianes.

El Parlamento autonómico debe elegir a los miembros de la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Cultura, el Audiovisual, el de Transparencia o el de Universidades, además de la presidencia de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Estos órganos llevan en funciones desde septiembre, salvo el ente que gestiona À Punt, cuya presidenta lleva en interinidad dos años.

Para abordar la renovación se requiere de una mayoría reforzada, lo que implica un pacto entre los tres partidos del Pacto del Botánico -PSPV, Compromís y Unides Podem- con el PP. Además, los grupos acordaron en septiembre abordar esta cuestión en paquete, nombrando a todos los vocales o presidentes de estos órganos en un mismo pacto.

Este martes, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, se mostró “dispuesto” a abordar la renovación de los organismos, preguntado por la presencia del candidato de Vox, Carlos Flores, en el Consell de Transparencia. “Los órganos consultivos están pendientes de su renovación de hace más de un año. No sabemos de qué manera decir que estamos dispuestos a acordar la renovación de los órganos de participación, como el Consell de Transparencia, el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes”, indicó en una rueda de prensa, acusando a los socios de Gobierno de no querer abordar la negociación: “Hace tiempo que esto está pendiente y el tripartito no se decide a abordarlo”. “Creo que es una pena, nosotros estamos dispuestos a la total renovación”, aseguró.

Apenas 24 horas después, de la declaración del presidente popular, la síndica del PSPV, Ana Barceló, desmentía esta intención. “La culpa de que la renovación de los órganos siga paralizada es del PP, cuya portavoz en las Corts ni siquiera se dignó a acudir personalmente a la reunión en la que se discutió esta cuestión”, aseguró Barceló, en alusión a Maria José Catalá.

La portavoz socialista ha considerado que, si realmente existe ese interés, “cumplan y sean respetuosos con las instituciones de los valencianos y las valencianas”, dado que “tienen la oportunidad de facilitar hoy mismo los nombres y dar respuesta a esta situación anómala que vivimos en la Comunitat Valenciana”.