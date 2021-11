Puig vol un paper més actiu de l’executiva per a eixamplar les bases socialistes l’any preelectoral

La política també són gestos, especialment en els inicis de cicle. El secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha dibuixat una estructura del partit que es mimetitza amb la del govern de la Generalitat Valenciana i apunta en els seus perfils les que seran les seues línies d’acció l’any preelectoral. La primera reunió de la Comissió Executiva Nacional, celebrada a Alacant dilluns, ha dictaminat que el partit ha de mobilitzar-se per acudir a la manifestació convocada dissabte per la plataforma ‘Finançament Just’ per exigir un canvi de model.

El també president de la Generalitat assegura que vol que l’organisme siga més actiu i mantinga una reunió setmanal de treball. El dirigent vol que es visualitze que el partit treballa “en els problemes reals dels i les valencianes”: “L’ocupació, la justícia social i la sostenibilitat han de ser les banderes de la Comunitat Valenciana, i per fer-ho treballarà aquest nou equip”, ha afirmat després de la primera trobada de l’equip que sorgeix del conclave.

La composició de l’òrgan directiu està ple de bestretes del que serà l’acció del partit, pràcticament sota el control del secretari general, sense gairebé oposició interna. La presidència és per a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, com a posada en valor de la seua gestió durant la pandèmia, la segueixen uns quants secretaris autonòmics i directors generals del Govern valencià. El càrrec de portaveu del partit recau en Ana Domínguez, acabada de nomenar sotssecretària general i d’Igualtat, un càrrec de nova creació que simbolitza l’aposta feminista del partit. El president autonòmic incorpora experts que l’assessoren des de l’esclat de la pandèmia i a perfils fins ara independents a la formació, a més de dotar de visibilitat a l’acció en àrees com el finançament autonòmic i la salut mental. En aquesta línia, José Antonio Pérez, un dels experts del Consell en finançament i acabat de nomenar secretari de Política Econòmica, ha recalcat que “cal que els i les socialistes acudisquen a les concentracions d’aquesta cap de setmana, perquè és un problema greu que afecta el nostre territori i que encara no està resolt”.

El líder dels socialistes valencians recalca que s’ha d’aconseguir una posició unànime en la reforma del sistema de finançament, que passa per incorporar el PP a l’acord. “El PP ha d’adoptar una postura favorable al canvi del sistema, ací, a Galícia, a Andalusia i a tot Espanya, perquè l’acord és l’única via per a aconseguir un canvi”, ha instat Puig, que ha recordat el compromís del president del Govern, Pedro Sánchez, amb la proposta per a un nou model i els fons transitoris de compensació. “El president Pedro Sánchez ha donat suport aquest cap de setmana tant a la necessitat d’impulsar un nou sistema, com a adoptar les decisions oportunes perquè els valencians tinguem els recursos necessaris fins que es produïsca aquest canvi”, ha indicat.