El regidor ‘censor’ de Vox a Borriana, denunciat per la destrucció de material de l’empresa de seguretat en què treballava

Jesús Albiol, el diputat autonòmic de Vox i regidor de Cultura a l’Ajuntament de Borriana que va celebrar la censura de diverses publicacions en valencià (Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock o Llengua Nacional) a la localitat de la Plana amb l’expressió “Missió acomplida, al carrer!” –una decisió que va provocar una multitudinària protesta en el municipi–, va ser denunciat per la companyia de seguretat en què treballava el mes de febrer passat per destrucció de material de l’empresa.

Com es llig en la denúncia presentada pel representant de l’empresa davant la Guàrdia Civil, a què ha tingut accés elDiario.es, el 17 de febrer passat, Albiol –que treballava ja uns tres anys per a aquesta companyia– va presentar la seua baixa laboral i se’n va anar a casa emportant-se el vehicle, el mòbil i l’ordinador portàtil de l’empresa. Davant aquesta circumstància, el representant de la mercantil es va presentar en el domicili del diputat autonòmic per recollir el cotxe, les eines i els dispositius electrònics cedits per l’empresa al treballador.

Segons la denúncia, després de diverses telefonades i tocs al timbre, l’empleat va eixir del pis i “corrent” es va dirigir al vehicle per agafar el telèfon mòbil i l’ordinador portàtil de l’empresa, “i després d’això es va tancar a casa”. Posteriorment, “després d’uns quants intents perquè obrira”, el representant de la mercantil va telefonar a la Policia Local de Borriana, que va intercedir perquè Albiol baixara, “al·legant que estava esborrant ‘coses personals’ dels dispositius, sabent que aquests són d’ús exclusiu professional, més encara sent una empresa de seguretat”.

Precisament, tal com apunten des de la companyia, pel fet de dedicar-se a la seguretat, hi ha dades “confidencials”, incloent-hi informació de clients: “Ara l’ordinador està inaccessible i inutilitzable, sense saber què tenia i què ha esborrat, i el dispositiu mòbil l’ha formatat completament, esborrant així totes les dades, fitxers, etc., de l’empresa”. Per això, la companyia va sol·licitar que s’investigara si hi havia la possibilitat de revisar tots dos equips electrònics per veure si es pot recuperar el que s’ha esborrat, així com “el perquè de tant d’interés a esborrar aquests fitxers” i esbrinar si Albiol es va quedar amb documentació o informació de caràcter confidencial. La denúncia presentada davant la Guàrdia Civil va ser ratificada pel representant de l’empresa de seguretat davant el jutge el 27 de juny passat.

De baixa laboral, treballant a l’Ajuntament i en campanya

El regidor de Vox llavors en l’oposició a l’Ajuntament de Borriana va agafar la baixa d’“incapacitat temporal per malaltia comuna” el 17 de febrer. No obstant això, tal com indicaven des de la companyia, Albiol acudia amb total normalitat a les comissions i els plens del consistori en què era regidor, per la qual cosa va sol·licitar a la Inspecció Mèdica que valorara la “compatibilitat de la situació mèdica” del treballador amb la seua activitat com a representant municipal.

El 14 de juny, el regidor ultra va enviar un burofax a l’empresa en què comunicava que, arran d’haver eixit elegit diputat autonòmic, sol·licitava l’excedència forçosa per la designació de càrrec públic a partir de l’endemà (15 de juny). Albiol va rebre l’alta mèdica el 23 de juny passat, a penes tres dies abans de recollir l’acta de parlamentari autonòmic –va prendre possessió del càrrec el dia 26 del mes passat.

Des de l’empresa de seguretat en què treballava el regidor de Borriana, també li van recriminar que cobrara íntegrament el salari tot i que també percebia retribucions per assistència a plens i comissions municipals per la seua condició de regidor en horari laboral. Així doncs, li van reclamar que justificara les quantitats percebudes i les hores emprades per aquest concepte. Segons recorden, tal com reflecteix l’Estatut dels Treballadors, si el treballador percep alguna indemnització de la corporació local, “l’empresa descomptarà el salari reportat en l’empresa per aquest permís si la indemnització percebuda és superior”.

Davant aquestes peticions, Albiol va remetre un altre burofax a la companyia en què demanava: “Deixen d’assetjar-me i pressionar-me quan estic de baixa per IT [incapacitat temporal] a conseqüència del treball que he anat desenvolupant [...], és per això que les comunicacions que em remeten estan impedint-me la recuperació amb les garanties constitucionals a què tinc dret, i més encara quan els facultatius que m’atenen m’han indicat que, mentre estiga de baixa per malaltia, cesse qualsevol tipus de comunicació amb l’empresa, i que faça una vida al més normal possible i que siga aliena a la meua relació laboral amb vostés per poder recuperar-me com més prompte millor, cosa que estan impedint amb els seus correus d’amenaces, retallades salarials, etc., i que afecten negativament la meua salut”.

Per aquest motiu, comunicava que no atendria cap comunicació rebuda: “No tindré més comunicació amb vostés des d’aquest moment fins que els metges que m’atenen em donen l’alta”. En aquest sentit, qualificava de “represàlia” la “pressió” amb què se l’“assetjava de manera conscient i premeditada” per “soscavar la meua salut, per provocar la meua eixida de l’empresa”.

Posats en contacte amb Vox per intentar saber de primera mà la versió de Jesús Albiol, elDiario.es no ha rebut resposta.