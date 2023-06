Ricardo Costa implica a Francisco Camps en 'Gürtel': “Havia decidit” que el seu Govern contractara la trama

L'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa ha 'cantat' en el judici per la peça separada 5 del 'cas Gürtel', implicant de nou a Francisco Camps de ple en la trama. Costa ha detallat que els populars valencians tenien obertes dues vies de finançament irregular per a pagar les despeses electorals: diners en metàl·lic aportats per empresaris i contractacions públiques a l'empresa que organitzava els seus actes: Orange Market.

L'empresa de la trama a València s'ocupava d'organitzar els actes del PP “perquè el president ho havia decidit”, ha declarat el testimoni en referència a Camps, per a qui la Fiscalia Anticorrupció demana dos anys i mig de presó, a més d'inhabilitació per a càrrec públic durant una dècada, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l'administració pública.

Ricardo Costa, condemnat en la peça relativa al finançament il·legal del PP valencià, ha continuat la seua confessió en la seua declaració com a testimoni davant el tribunal de l'Audiència Nacional. Ho fa després d'una “reflexió familiar important” sobre el seu futur. A preguntes de la fiscal anticorrupció, l'exdirigente del PP valencià ha detallat l'amistat entre Francisco Camps i Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegat de la trama a València. “Camps en determinat moment em deia: 'M'agradaria que això ho fera Álvaro'”, ha recordat.

El testimoni ha confirmat que la relació entre Camps i El Bigotes era d'amistat, a diferència del que va explicar l'expresident valencià en la seua declaració com acusat, quan va matisar que era un tracte merament professional. Álvaro Pérez fins i tot tenia una “relació fluida” amb l'esposa de Camps, Isabel Bas.

“Accés directe” del Bigotes en el Govern de Camps

El delegat de la trama a València “tenia accés a moltes persones en l'administració, a diversos vicepresidents consecutius, a part del mateix Camps i algun altre conseller”, ha explicat Costa. “Hi havia accés directe, amb telèfons personals”, ha especificat el testimoni.

Ricardo Costa ha relatat una reunió clau que va mantindre amb El Bigotes i Pablo Crespo quan el PP valencià arrossegava un deute d'un milió d'euros amb Orange Market. “Les dues vies que s'havien decidit eren aportacions en efectiu [d'empresaris] i emissió de factures per actes que no s'havien produït”, ha relatat Costa. No obstant això, els caps de la trama recelaven de la interlocució que havia d'exercir el llavors vicepresident Vicente Rambla i el mateix Costa es va negar a participar en “el tema de l'emissió de factures”.

En la reunió, Ricardo Costa va telefonar directament a Camps. “Em va dir que que li havien dit que aqueixa era l'única forma de pagara el deute”, ha recordat.