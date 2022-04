Salut mental, ocupació i emancipació: les joventuts del Pacte del Botànic marquen la seua agenda política

Les organitzacions juvenils dels partits signants del Pacte del Botànic volen marcar l’agenda del Consell. Les agrupacions de Joves PV –integrada en Compromís–, Joves Socialistes i Joves EUPV –d’Esquerra Unida– han començat una sèrie de reunions per a pressionar els partits de l’executiu autonòmic i els governs municipals per incorporar la perspectiva jove en les seues polítiques.

En la primera trobada, celebrada dilluns passat a instàncies de Joves PV, les associacions juvenils de tres dels quatre partits que conformen el Botànic –Podem manca d’estructura juvenil– reclamen presència en els espais de presa de decisió. “Som el 20% de la població valenciana i és el moment de posar un gran focus sobre nosaltres. Cal que la societat entenga que els problemes de les persones joves també són els problemes de tota la societat”, apunta la secretària general de Joves PV-Compromís, Isa Llobell.

Les organitzacions juvenils posen el focus en els problemes de salut mental, ocupació i emancipació, que, segons els informes de l’Observatori de la Joventut, són els percebuts com a més greus entre la població menor de 30 anys. Els col·lectius coincideixen que les tres qüestions es donen la mà i han de resoldre’s amb una perspectiva transversal, impregnant totes les polítiques públiques. “Hi ha mesures que estan desplegant-se, però necessiten més empenyiment”, apunta Benjamín Mompó, responsable de Joves Socialistes.

La idea d’aquesta sèrie de trobades és fiscalitzar les accions del Pacte del Botànic, tant a escala autonòmica com municipal, per recordar als agents governamentals la necessitat d’incorporar aquesta perspectiva en les polítiques públiques. “Constatem la falta de persones joves en les institucions”, recalca Jaume Cubel, que considera essencial augmentar l’associacionisme juvenil i la participació.

Plantar cara als discursos d’odi

Les tres organitzacions juvenils d’esquerres recalquen la necessitat d’aïllar el discurs d’odi. En paraules de Llobell, s’ha de “plantar cara als discursos d’extrema dreta que estan entrant fortament en tota la societat i en la gent jove i que poden suposar una barbàrie si els defensors d’aquests discursos entren a governar”. “Ens preocupen els discursos d’odi i les boles que es llancen”, afig Mompó.

En paral·lel, el Consell Valencià de la Joventut debatrà una proposta de l’agrupació vinculada a Compromís per no caure en els marcs discursius de l’extrema dreta. La iniciativa insta l’organització a “no reunir-se, debatre ni citar qualsevol mena d’organització, entitat social, sindicat o partit polític que negue l’existència de la violència de gènere, qüestione la Declaració Universal de Drets Humans, tinga un discurs obertament xenòfob o racista que menyspree i criminalitze les persones pel seu origen i no respecte els principals valors del CVJ; la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans”.