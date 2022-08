Sanitat impulsa el pla de xoc en salut mental amb el primer hospital de dia per a xiquets i adolescents

El Pla de Xoc en Salut Mental anunciat l’agost passat comença a materialitzar-se. La Comunitat Valenciana tindrà abans d’acabar l’any el seu primer hospital d’atenció específica a xiquets i adolescents, un espai d’intervenció terapèutica focalitzat en les etapes primerenques, aquelles en què s’originen la major part dels trastorns mentals greus.

La Conselleria de Sanitat projecta nou centres d’aquestes característiques en les àrees metropolitanes de València, Alacant i Castelló, amb capacitat per a atendre 30 persones cadascun. El primer se situarà a Picanya (València) i la previsió és que comence a funcionar abans d’acabar l’any, amb una inversió de 420.000 euros per a condicionar l’edifici.

En aquests centres els joves romandran fins a les 17 h, estaran escolaritzats i participaran en intervencions terapèutiques amb personal especialitzat. El pla, elaborat davant l’augment de conductes autolítiques entre xiquets i adolescents registrat arran de la pandèmia, reforça l’atenció en aquestes franges d’edat amb centres específics i la incorporació de 70 professionals dels 259 facultatius de l’àmbit de la salut mental incorporats el 2022. En paral·lel, en la negociació pressupostària del 2023, es preveu una inversió de 4,6 milions d’euros en noves infraestructures, equips d’atenció comunitària en els departaments de salut i 83 professionals en salut mental infantojuvenil.

Aquest primer centre, pioner a la Comunitat Valenciana, estarà proveït de sala de teràpia, consulta d’infermeria, quatre consultes per a psiquiatria, psicologia i treball social; dues consultes per a teràpia ocupacional i docència; aula amb projector; ludoteca o sala de jocs compartida amb la Unitat de Salut Mental Infantil i de l’Adolescència del departament, cuines i pati. El centre comptarà amb 12 professionals dels diferents àmbits de la salut mental i personal auxiliar per a l’administració.

El departament que dirigeix Miguel Mínguez treballa amb el Comissionat de Presidència en Salut Mental, Rafael Tabarés, i amb les conselleres d’Educació, Raquel Tamarit, i Universitats, Josefina Bueno, a coordinar actuacions de prevenció i tractament dels problemes de salut mental dels joves, que preocupen la majoria segons les estadístiques. Juntament amb aquestes mesures estan portant-se avant altres iniciatives, com la que està executant-se amb Educació per a la millora de l’acompanyament emocional i de salut mental de l’alumnat, la detecció precoç de patologies i la posada a punt de protocols, pautes i mesures de suport, així com dels plans terapèutics específics per a l’alumnat amb problemes mentals o el grup de treball amb les universitats públiques i privades.